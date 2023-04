Six nations 2023 : les retours comme titulaires de Gaëlle Hermet et Jessy Trémoulière parmi les sept changements des Bleues pour affronter l'Ecosse

Le staff de l'équipe de France féminine a procédé, vendredi, à sept changements par rapport à la formation victorieuse en Irlande (53-3), pour affronter l'Ecosse à Vannes, dimanche.

Avec la suspension d'Annaëlle Deshayes, l'équipe de France était contrainte de réaliser quelques ajustements. L'encadrement a décidé, vendredi 14 novembre, de faire beaucoup plus en procédant à la bagatelle de huit changements dans le XV de départ, pour défier l'Ecosse dans le premier match du Tournoi des six nations à domicile, à Vannes dimanche (16h15 en direct sur France 2 et france.tv).

En première ligne, seule la talonneuse Agahthe Sochat conserve sa place au coup d'envoi, épaulée à gauche par Yllana Brosseau, qui remplace donc Annaëlle Deshayes, et à droite par Assia Khalfaoui. En deuxième ligne, Maëlle Picut est titularisée aux côtés de la capitaine Audrey Forlani. En troisième ligne l'ancienne capitaine Gaëlle Hermet retrouve également une place de titulaire, tout comme Jessy Trémoulière, qui remplace la jeune Carla Arbez, qui a connu ses deux premières titularisations lors des deux premiers matchs. Deux joueuses d'expérience en plus dans l'équipe de départ.

Le trio de fond de terrain a également été modifié. Caroline Boujard, qui était à gauche en Irlande, passe à droite pour laisser l'aile gauche à Melissande Llorens, alors que la place d'arrière est dévolue à Emilie Boulard.

Sur le banc Elisa Riffonneau prend place avec Ambre Mwayembe, qui pourrait connaître sa première cape, Rose Bernadou, Romane Ménager, qui retrouve sa place dans le groupe après avoir été blessée lors des deux premiers matchs, Julie Annery, Alexandra Chambon, Carla Arbez et Maëlle Filopon.