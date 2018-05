Rugby : le Racing affronte le Leinster en finale de la Coupe d'Europe

Ce samedi 12 mai à Bilbao, le Racing 92 affronte le Leinster en finale de la Champions Cup. Une rencontre difficile en perspective pour les Franciliens ; l'équipe du Leinster alimente en grande partie la sélection irlandaise qui a remporté récemment le Grand Chelem. "Effectivement, c'est un France-Irlande, en quelque sorte, cette finale de Coupe d'Europe entre le Racing 92 et le Leinster, une équipe redoutable et invaincue jusqu'alors, et qui gagne toutes les finales qu'elle dispute", rappelle le journaliste Matthieu Lartot.

"Une organisation collective remarquable"

Pour Raphaël Ibañez, "s'il y a bien une équipe qui est en mesure de battre ces redoutables Irlandais, c'est le Racing 92. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une organisation collective remarquable, ils ont aussi du talent à tous les étages, et puis ils ont démontré en demi-finale face au Munster qu'ils étaient capables de battre la moitié de l'équipe d'Irlande, donc il ne reste plus qu'à faire un effort ultime pour battre la seconde moitié de l'équipe nationale."

Le JT

Les autres sujets du JT