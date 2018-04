Coupe d'Europe de rugby : le Racing bat le Munster (27-22) et s'envole pour la finale

Les Français retrouveront d'autres Irlandais en finale, le 12 mai prochain à Bilbao (Espane). Ils affronteront cette fois le Leinster.

Ils l'ont fait ! Les joueurs du Racing 92 ont terrassé les Irlandais du Munster (27-22) et décrochent leur ticket pour la finale de la Coupe d'Europe de rugby, dimanche 22 avril au stade Chaban-Delmas de Bordeaux (Gironde). Les Franciliens vont donc prendre la route de Bilbao (Espagne), pour disputer leur deuxième finale continentale en trois ans, après la défaite face aux Saracens, en 2016.

Le Munster, dont les internationaux irlandais viennent de réaliser le Grand Chelem dans le tournoi des six nations, est un expert de la compétition (13e demi-finale, un record). Pas de quoi décourager le Racing, qui n'a perdu que trois matchs en quatre mois. Les Franciliens ont livré un récital en première période, avec trois essais (Teddy Thomas, deux fois, et Maxime Machenaud) et un avantage de 21 points à la pause.

Appliqués en défense, les Racingmen sont parvenus à gérer leur avance en seconde mi-temps, avant de se relâcher en fin de match (essais du Munster à la 64e, 76e et 80e), devant les 6000 supporters de la Red Army présents dans les tribunes bordelaises.

Les Français retrouveront d'autres Irlandais en finale, le 12 mai prochain. Ils affronteront cette fois le Leinster, vainqueur des Anglais des Saracens (30-19).