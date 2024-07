Rugby : Fabien Galthié évoque "un traumatisme" pour le XV de France après l'arrestation de deux joueurs, accusés d'agression sexuelle

Oscar Jegou et Hugo Auradou ont été arrêtés lundi lors de la tournée d'été des Bleus en Argentine, à la suite d'une plainte pour "agression sexuelle aggravée".

"Un traumatisme." C'est ainsi que le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, a qualifié mardi 9 juillet l'affaire qui met en cause Oscar Jegou et Hugo Auradou. Les deux joueurs internationaux ont été arrêtés lundi à la suite d'une plainte d'une femme pour "agression sexuelle aggravée" lors de la tournée de la sélection en Argentine. Les faits se seraient déroulés dans la nuit de samedi à dimanche, quelques heures après la victoire des Bleus contre les Pumas.

"Pour le groupe, pour la délégation, ça a été vécu comme un traumatisme, une forme de sidération quand on a appris les nouvelles et lorsque la police a débarqué à l'hôtel à Buenos Aires. Ça a été une journée très difficile, très, très dure. Un moment très difficile à vivre", a expliqué Fabien Galthié à la veille du match face à l'Uruguay. "Si les faits sont avérés, ils sont incroyablement graves", avait réagi plus tôt le président de la FFR, Florian Grill, qui est sur place avec le XV de France.

Cette affaire survient quelques heures après la mise à l'écart de la tournée et le renvoi en France de l'arrière Melvyn Jaminet, en raison de propos racistes dans une vidéo publiée dimanche et pour desquels il s'est dit "honteux". "Comment évoquer ce match ? C'est une rencontre importante pour l'Uruguay. Dans un contexte difficile, notre équipe va jouer. On verra demain", a conclu le sélectionneur mardi.