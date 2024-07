XV de France : Melvyn Jaminet mis à l'écart du groupe France après ses propos racistes diffusés sur Instagram

Le XV de France a communiqué ce dimanche 7 juillet sur la mise à l'écart du groupe France de Melvyn Jaminet, arrière du RC Toulon, après la diffusion sur son compte Instagram d'une vidéo de lui tenant des propos racistes. La Fédération française de rugby dénonce une séquence "d'une extrême gravité" et "contraire aux valeurs fondamentales de notre sport".

Le joueur de 25 ans est "mis à l'écart avec effet immédiat" et quitte donc ses coéquipiers tricolores, rassemblés en Argentine pour leur tournée sud-américaine de l'été (victoire 28-13 lors du premier test-match face aux Pumas). La FFR annonce l'ouverture d'une enquête et rappelle "son engagement indéfectible en faveur de la diversité, de l'inclusion et de la laïcité".

Le RC Toulon ouvre aussi une enquête

Dans une vidéo diffusée par le joueur samedi soir sur son compte Instagram, on voit Melvyn Jaminet se filmer en disant à la caméra : "Il y a ma daronne qui me demande si j'ai fait la fête. (souffle) Je te jure que le premier Arabe que je croise sur la route, je lui mets un coup de casque ! Je lui mets un coup de casque ! Je te le dis, je lui mets un coup de casque ! Un coup du casque je lui mets ! "

Suite à la polémique, l'arrière tricolore s'est dit "profondément désolé" et "honteux" de ses propos, dans une nouvelle publication sur son compte Instagram dimanche soir. "Je tiens à dire clairement que ces propos ne reflètent en aucun cas mes valeurs ou celles de l'équipe de France de rugby", assure celui qui souhaite s'excuser "auprès de tout le monde" et dit "comprendre" la sanction de la FFR.

Suite à la vidéo parue sur les réseaux sociaux impliquant Melvyn Jaminet, le RCT condamne les propos tenus et se désolidarise de ceux-ci. Une enquête interne est ouverte et le club communiquera plus largement à l'issue de celle-ci. — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) July 7, 2024

Son club du RC Toulon a également publié un communiqué ce dimanche afin de "condamner les propos tenus" par l'arrière du XV de France et s'en "désolidariser". "Une enquête interne est ouverte et le club communiquera plus largement à l'issue de celle-ci", annonce le club du Var.