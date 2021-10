Top 14 : Toulon renoue avec la victoire, Taumoepeau voit triple, pas d'essai entre Pau et le Stade-Français... Ce qu'il faut retenir des matchs de samedi

À une semaine du retour des Bleus pour la tournée d'automne, le Top 14 avait déjà la tête ailleurs avec seulement trois internationaux laissés par Fabien Galthié sur les pelouses du championnat.

Peu de spectacle, mais des victoires importantes, samedi 30 octobre, comme celle des Perpignanais ou de Toulon. Les Catalans ont profité de la très bonne forme de leur centre Taumoepeau, auteur d'un triplé pour mettre fin à une série de quatre défaites. Alors que Franck Azéma a bien débuté son mandat chez les Varois. Morceaux choisis.

Toulon sort la tête de l'eau en attendant Azéma

Une semaine après la lourde défaite qui avait précipité le sort du manager, Patrice Collazo, le RCT a renoué avec la victoire. Remplacé pendant la semaine par Franck Azéma, le néo-Toulonnais a assisté à la courte victoire de siens (13-9) en tribunes pour sa première à la tête des Rouge et Noir,.

Peu de spectacle ni de grandes envolées à cause des conditions météos catastrophiques dans le Var. Un essai de Facundo Isa et deux pénalités de Belleau ont suffi au bonheur de Toulon. Pour le jeu et un retour au premier plan, il faudra attendre.

Taumoepeau voit triple

C'est la performance de l'après-midi. Le Perpignanais Afusipa Taumoepeau s'est offert un joli triplé face à La Rochelle. Le trois-quart centre australien passé par Pau, Albi et Castres a signé ses premières réalisations de la saison.

L'Usap, qui a mis un terme à une série de quatre revers de rang, reste malgré tout dans la zone rouge, à égalité de points avec Biarritz, battu par le RCT (13-9) dans le même temps. Privé de ses internationaux, La Rochelle a certes dominé mais sans intensité ni efficacité, multipliant les maladresses et les mauvais choix.

Nouveau match sans essai à Pau

Fait assez rare pour être souligné, pour la deuxième fois de la saison, un match s'est terminé sans que le moindre essai ne soit inscrit. Dans ce match cadenassé, les buteurs se sont répondus.

Zack Henry : « C’était un match moche mais on est très contents de l’avoir remporté. On va vite basculer sur la prochaine rencontre qui est très importante pour finir le bloc. »#SPSFP #TOP14 #HonhaSection #EnVertEtContreTous pic.twitter.com/Yjog5sk1bD — SectionPaloise (@SectionPaloise) October 30, 2021

Aux six pénalités du Palois, Zack Henry, les deux buteurs parisiens, Segonds et Sanches, ont inscrits neuf points. Une semaine après la claque reçue à Biarritz, la Section paloise se remet la tête à l'endroit.