XV de France : absents, blessés, surprises, capitanat... La liste des 42 sélectionnés pour la tournée d'automne

L'heure de la rentrée des classes a sonné pour les Bleus du XV de France. Fabien Galthié a annoncé lundi 18 octobre la liste pour la tournée d'automne qui se tiendra durant le mois de novembre.

Elle va durer 4 semaines, avec un premier match le 6 novembre face à l’Argentine. Les Tricolores affronteront ensuite la Géorgie (le 14 novembre) ainsi que les All Blacks (le 20 novembre). Pour chaque rassemblement, cinq clubs au minimum enverront entre un et trois joueurs, de façon à répartir le groupe entre les clubs de Top 14 ou de Pro D2.

Neuf nouveaux venus chez les Bleus

Thibaud Flament (Toulouse) et Florian Verhaghe (Montpellier) font leur première apparition dans l'effectif du XV de France. Ces deux jeunes joueurs n'avaient pas participé à la semaine de préparation ni pris place sur le terrain. "Ils performent en club et ont un profil qui nous intéresse, notamment en étant performants sur la touche et on a envie de les voir s'entrainer avec nous. Et ensuite on verra, étape par étape." s'est expliqué Fabien Galthié. Des joueurs qui apporteront de la fraicheur et pour qui les deux semaines de préparation seront décisives pour entrer dans les 28.

Outre Flament, les Bordelais Thierry Paiva, Romain Buros et Maxime Lucu, le Toulousain Matthis Lebel, le Racingman Donovan Taofifenua, ainsi que le Castrais Florent Vanverberghe et le Montpelliérain Florian Verhaeghe pourront espérer décrocher leur première sélection. C'est aussi le cas pour le Clermontois Tani Vili. " Tani était avec nous en Australie, on travaillait avec lui chez les moins de 20 ans, et il a de réelles aptitudes. C'est un joueur qui est en développement et il arrive dans les 42 parce qu'il y a des opportunités pour lui. Notamment les deux blessures de Vincent et Pierre-louis." Au total, ces Bleus affichent 25 ans et 13 sélections de moyenne.

La liste des 42 sélectionnés pour la tournée d'automne a été rendue publique, lundi 18 octobre. (FFR)

Les cadres sont bien là

Le demi de mêlée Antoine Dupont est évidemment présente, tout comme les indéboulonnables Romain Ntamack, Grégory Alldritt, Bernard Le Roux, Julien Marchand ou Gaël Fickou. Le centre du Racing 92, joueur le plus expérimenté des Bleus, tient d'ailleurs la corde pour suppléer au poste de capitaine le troisième ligne de Toulon Charles Ollivon, blessé de longue date.

Un nouveau capitaine en fin de semaine

Charles Ollivon, blessé, va adouber son successeur dimanche à l'entrainement et assurera le passage de relais auprès des joueurs. Pour remplacer le capitaine habituel des Bleus, "un club des cinq" sort du lot selon Ibanez : les Toulousains Antoine Dupont, Anthony Jelonch et Julien Marchand, le Racingman Gaël Fickou ou le Rochelais Grégory Alldritt sont évoqués. "La performance, la générosité, l'humilité, la loyauté seront des critères essentiels dans le choix du capitaine", a assuré l'ancien talonneur international.

Une infirmerie qui se remplit

Fabien Galthié doit se passer de deux joueurs majeurs pour les trois rencontres : Charles Ollivon, le capitaine habituel des Bleus, blessé au genou depuis juin, et le centre Arthur Vincent, également touché au genou et absent encore six semaines au minimum. Plus récemment, le pilier droit de Montpelier, Mohamed Haouas, a dit souffrir d'une blessure musculaire, rendant incertaine sa présence pour la première rencontre. Autre absent, Selevasio Tolofua. Sekou Makalou lui ayant été préféré.

Pierre Bourgarit, le talonneur, est également absent. La liste élargie à 42 joueurs était une exigence du sélectionneur Fabien Galthié, qui a déjà testé cette configuration en Australie, en juillet dernier. Les 42 joueurs sélectionnés seront rassemblés en début de semaine, et le groupe sera ensuite réduit à 28. Les 14 non retenus devront être de retour à leur domicile le mercredi soir pour qu’ils puissent prendre part aux entraînements avec leur club dès le lendemain.