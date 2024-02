Rugby : le Biarritz Olympique est à vendre pour un euro symbolique

Le Biarritz Olympique, club de rugby de Pro D2, est à vendre. Jean-Baptiste Aldigé, président du Biarritz Olympique, va quitter le club, de même que Louis-Vincent Gave et le club cherche un repreneur, a appris France Bleu Pays Basque mercredi 28 février auprès de source proche du dossier, confirmant une information du journal Sud-Ouest.

Jean-Baptiste Aldigé et Louis-Vincent Gave, aux manettes du club depuis six ans, l’ont annoncé à la maire de Biarritz. Ils sont prêts à céder le club avec effet immédiat pour un euro symbolique. Le Biarritz Olympique est actuellement 15ᵉ de Pro D2 et donc barragiste. En cause : l'échec du projet de nouveau stade Saint-Sébastien à Anoeta près de la Reale Arena. Les dirigeants du club étaient prêts à y injecter 15 millions d'euros. Mais à la mi-janvier, une réunion en mairie de Biarritz avait enterré le projet mort-né.

Un repreneur ou le club placé en liquidation judiciaire

Jean-Baptiste Aldigé et Louis Vincent Gave détiennent 95% du club, ils ont décidé de stopper les frais et ont informé la maire de Biarritz, Maider Arosteguy, qu’ils allaient partir et ne voulaient plus mettre d’argent dans le club. La maire et son équipe "ne laisseront jamais mourir le BO", affirme la municipalité à France Bleu Pays Basque. Contacté, Jean-Baptiste Aldigé n'a pas souhaité répondre à France Bleu Pays Basque. Le duo avait repris le club au bord de la faillite en 2018, avec comme pierre angulaire la rénovation du plateau Aguilera. Plusieurs plans ont été envisagés pour remettre à flots économiquement le club, mais ils n’ont jamais abouti.

La ville avait finalement fait machine arrière sur la rénovation du stade en 2021, refusant d'injecter 15 millions d'euros. La direction est donc restée en place, en rajoutant trois millions d'euros dans le BOPB l'été dernier. Elle avait fait un recrutement de dernière minute pour disputer cette saison 2023-24. Mais sans modèle économique viable, la direction a donc décidé de se défaire du Biarritz Olympique. Deux possibilités se présentent désormais pour le club : soit un repreneur se présente, soit le club est placé en liquidation judiciaire.

La maire de Biarritz, elle, invite aussi "tous les amoureux du club et du rugby à se retrouver tous ensemble derrière l'équipe lors du prochain match vendredi contre Vannes", affirme-t-elle à France Bleu Pays Basque.