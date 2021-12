Rugby : auteur de propos racistes, Ludovic Radosavljevic ne pourra pas rejouer avant le mois d'avril

L'ancien joueur de Provence Rugby (Pro D2) Ludovic Radosavljevic, qui espérait rebondir immédiatement dans le rugby à XIII après avoir été suspendu puis licencié pour des propos racistes, ne pourra pas jouer avant avril, a fait savoir mardi 7 décembre la Fédération française de ce sport.

Le comité directeur de l'instance a "décidé de retirer la licence" du joueur de 32 ans, que le SO Avignon, pensionnaire d'Elite 1, la première division française de rugby à XIII, avait annoncé en novembre avoir recruté afin de lui donner "une seconde chance".

Il sera requalifié après le 25 avril 2022

"Il a toutefois informé le joueur et le club qu'après le 25 avril 2022, la Fédération recevra favorablement une nouvelle demande de licence (...) sous réserve, bien sûr, qu'aucun fait nouveau ne soit survenu d'ici là", a précisé la FFR XIII dans un communiqué.

Dans les faits, ce retrait de licence correspond à la période durant laquelle le joueur avait été suspendu par la commission de discipline de la Ligue nationale de rugby (LNR).

En septembre, lors d'un match de Pro D2, Radosavljevic, ancien joueur de Clermont et Castres, s'en était pris verbalement à un adversaire de Nevers, Chris Ambadiang, au cours d'une fin de match houleuse. Sans nommer le fautif, l'ailier camerounais avait affirmé sur les réseaux sociaux avoir été traité de "mangeur de bananes".

⛔️ Provale condamne les déclarations à caractère raciste du joueur de @ProvenceRugby à l’encontre d’un joueur de @usonneversrugby lors du match de @rugbyprod2.



Ces déclarations sont inadmissibles ❌



De telles déclarations viennent à l’encontre de nos valeurs. pic.twitter.com/wOgWLePvfK — Provale (@ProvaleRugby) September 5, 2021

"Rado" s'était lui-même dénoncé trois jours plus tard en qualifiant ses propos d'"inacceptables". Il avait été licencié par Provence Rugby après avoir écopé dans un premier temps d'une suspension de six mois, à l'issue de laquelle il pourra donc de nouveau jouer au rugby.

Suspendu six mois par la LNR

La FFR XIII a expliqué avoir "pris en considération la très large médiatisation dont a fait l'objet le comportement du joueur, relevant d'un enjeu de société majeur auquel le monde du sport est particulièrement sensible".

"Nous ne cautionnons pas et ne partageons pas ses propos qui ne sont en aucun cas fondés sur ses valeurs. Cette phrase est une erreur, et non une conviction, pour laquelle il a reconnu ses torts immédiatement et a présenté des excuses publiques", avait mis en avant le SO Avignon à l'occasion du recrutement de Radosavljevic.