Le Japon, champion du monde des toilettes

Pour la Coupe du monde de rugby 2019, des milliers de supporters du monde entier découvrent le Japon et une chose les angoisse : l'utilisation des toilettes. "Ça m'a pris dix minutes pour sortir des toilettes, car il y avait quinze boutons et je ne savais pas sur lequel appuyer. Il y avait des photos bizarres", explique un supporter francophone.

Jusqu'à 8 500 euros le toilette

"C'est beaucoup de boutons et beaucoup d'expériences inattendues. Et en hiver, j'aime les sièges chauds", confie en riant un fan de rugby anglophone.



Jet directionnel, lunette chauffante, ouverture automatique et même effets sonores, on les appelle les "washlets" et on en trouve partout au Japon. Toutes les commandes sont accessibles sur un panneau bien mystérieux pour les néophytes et la technologie est en perpétuelle évolution. Ce produit high-tech coûte jusqu'à 8 500 euros.