Coupe du monde de rugby : quels sont les scénarios pour que le XV de France se qualifie en quarts de finale ?

Deux semaines après l'écrasante victoire des Français face aux Namibiens (96-0), les hommes de Fabien Galthié jouent leur place en quarts de finale contre l'Italie, vendredi.

Temps de lecture : 2 min

France ou Italie, qui accompagnera la Nouvelle-Zélande en quarts de finale dans le groupe A ? Loin d'être une formalité, le match entre Français et Italiens, vendredi 6 octobre à Lyon (21 heures), est décisif pour les deux adversaires de la poule A. Après une défaite cuisante face aux All Blacks (96-17), l'Italie, piquée au vif, peut encore se qualifier pour les quarts de finale aux dépens de l'équipe menée par Charles Ollivon. Les Azzurri ont de quoi inquiéter les Bleus qui se rappellent de la dernière rencontre avec les Transalpins, soldée par une difficile victoire française (29-24) en février dernier.

Dans une poule très serrée entre trois candidats à la qualification, l'avenir des Bleus dans la Coupe du monde pourrait dépendre des bonus attribués, sachant qu'une victoire rapporte quatre points et un nul deux points. Si la France parvient à marquer quatre essais ou plus, le bonus offensif lui offrira un point supplémentaire. Si elle s'incline par sept points d'écart ou moins, elle récoltera aussi un point de bonus défensif. Elle peut même cumuler les deux bonus (quatre essais ou plus et une défaite par sept points ou moins).

Dans cette poule A, la possibilité d'avoir deux équipes à égalité, voire trois, existe. Si deux formations ont le même nombre de points, elles sont départagées par la confrontation directe (l'équipe qui a gagné le duel finit devant l'autre). En revanche, si trois d'entre elles finissent à égalité, ce sera alors la meilleure différence de points dans la poule qui déterminera le premier, les deux autres étant départagées par la confrontation directe entre elles. Suivez le guide pour comprendre la complexité de l'enjeu de ce choc entre Français et Italiens.

Les Bleus qualifiés et premiers si...

Ils l'emportent. En cas de victoire, bonifiée ou non, les Français sortiront premiers de la poule.

En cas de victoire, bonifiée ou non, les Français sortiront premiers de la poule. Ils font match nul . Ils conserveront leur place de premiers en tant que vainqueurs de la Nouvelle-Zélande, selon la règle des confrontations directes.

. Ils conserveront leur place de premiers en tant que vainqueurs de la Nouvelle-Zélande, selon la règle des confrontations directes. Ils perdent avec le double bonus et l'Italie n'en prend aucun. Cela donnerait la première place de la poule aux Bleus.

Les Bleus éliminés si...