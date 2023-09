Coupe du monde de rugby : Antoine Dupont, Jonathan Sexton, Ardie Savea… Les cinq joueurs à suivre pendant la compétition

La Coupe du monde de rugby démarre vendredi, au Stade de France, avec le choc entre la France et la Nouvelle-Zélande.

C’est le grand rendez-vous de l’année sur la planète rugby. Du 8 septembre au 28 octobre, les meilleures nations s’affrontent lors de la Coupe du monde en France pour décrocher le titre tant convoité. Focus sur cinq joueurs essentiels dans l’organisation et les résultats de leur équipe, qui seront à suivre pendant deux mois sur les pelouses françaises.

Antoine Dupont, la dynamo du XV de France

Ce n’est pas original, mais c’est difficile de passer à côté. Le capitaine du XV de France, Antoine Dupont, est sans doute le Tricolore le plus attendu pour cette compétition. Nommé meilleur joueur du monde en 2021, le demi de mêlée du Stade Toulousain est l'un des grands hommes des Bleus version Fabien Galthié. Depuis 2020, il a disputé 28 des 37 matchs joués par le XV de France, tous en tant que titulaire.

Sa vista, ses capacités physiques et sa science du jeu en ont fait la clé de voûte et le maître à jouer du système français. Pendant le Mondial, Antoine Dupont va sans doute guider et dicter la forme de tout le collectif. "On sait qu’il peut faire la différence avec ses qualités physiques exceptionnelles. Il a juste à jouer son rugby comme il sait le faire, et tout se passera bien", résume Dimitri Yachvili, ancien international et consultant pour France Télévisions.

Jonathan Sexton, le visage du XV du Trèfle

Tout le pays compte sur sa légende. Pour son dernier Mondial, Jonathan Sexton (38 ans) va une nouvelle fois tenter de porter le XV du Trèfle vers les sommets. "C’est un joueur très important dans le dispositif de Farrell [...] Il élève le niveau des coéquipiers sur la pelouse", note Dimitri Yachvili. Le demi d'ouverture, qui prendra sa retraite à l’issue de la compétition, veut finir sur la meilleure des notes, avec un doublé Tournoi-Coupe du monde historique pour le rugby irlandais.

Le buteur irlandais s’avance tout de même en manque de rythme. Il n'a plus joué depuis le printemps, après une longue blessure puis une suspension pour mauvaise conduite qui l’a privé des matchs de préparation avec le XV du Trèfle. "Même s’il n'a pas ses cannes et sa fraîcheur physique, ça reste un grand buteur. L’Irlande avec Sexton ou sans Sexton, ce n’est pas la même chose", relativise notre consultant.

Ardie Savea, le facteur X des All Blacks

Sa caisse, son dynamisme et son activité défensive en ont fait un joueur majeur des Kiwis. En France, le troisième ligne Ardie Savea va disputer sa deuxième coupe du monde sous le maillot néo-zélandais. "C’est l’un des fers de lance, il a un rôle de perforateur. Il fait partie des joueurs qui sont capables de faire la différence physiquement", explique Dimitri Yachvili. "C’est un vrai joueur clé", a souvent répété son sélectionneur néo-zélandais, Ian Foster.

Au sein d’une équipe néo-zélandaise qui vient de subir la pire défaite de son histoire (35-7 contre l’Afrique du Sud), et qui est rarement arrivée aussi peu conquérante, le joueur des Hurricanes représente beaucoup d’espoirs. Pour Dimitri Yachvili, "comme tous les joueurs importants, s’il n’est pas bien, ça va être compliqué pour son équipe".

Siya Kolisi, le capitaine modèle des Springboks

L'Afrique du Sud a longtemps cru qu'elle devrait se passer de son capitaine, mais le sort a tourné en faveur de Siya Kolisi. Remis de sa rupture partielle du ligament croisé au genou, il va bien pouvoir mener les siens à la défense de leur titre, quatre ans après avoir soulevé le trophée au Japon. "C'est énorme d'avoir Siya de retour [...] L'expérience et l'énergie qu'il apporte à l'équipe sont géniales", a savouré son coéquipier Cheslin Kolbe pendant la préparation.

Sur le terrain, le troisième ligne brille par son sérieux et son efficacité, surtout sur les phases défensives. En dehors, il est un joueur majeur de l'effectif des Springboks pour son état d'esprit. "Il a une aura, il dégage beaucoup de choses au sein de cette équipe sud-africaine. Il va avoir un rôle important dans ce costume de leader", analyse Dimitri Yachvili.

Emiliano Boffelli, le pied de velours des Pumas

Son nom dit peut-être quelque chose aux supporters du Racing 92, où il a évolué une saison (2020-2021). Aujourd’hui à Edimbourg, Emiliano Boffelli est devenu l’un des joueurs d’expérience de la sélection argentine. Couteau suisse pouvant évoluer aux postes d’arrière, ailier et trois-quart centre, il a pris de l’épaisseur sous le maillot des Pumas, où il brille notamment par sa réussite face aux perches.

Les Argentins, belle cote à surveiller, veulent confirmer leur progression et franchir un cap. Pour ce faire, ils auront besoin d’un Emiliano Boffelli impeccable au pied. Le joueur de 28 ans a déjà fait parler ses qualités lors des gros coups des Pumas contre la Nouvelle-Zélande (25-18, août 2022), l’Angleterre (30-29, novembre 2022), ou encore l’Australie (34-31, juillet 2023). "Dans le rôle du buteur, Boffelli va être très important pour avoir une chance de se qualifier", assure ainsi notre consultant.