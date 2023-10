Coupe du monde de rugby : Antoine Dupont est "à 100% de ses capacités", estime William Servat, entraîneur des avants du XV de France

Le demi de mêlée français, qui avait repris l'entraînement collectif mardi, a réalisé la séance de mercredi avec un casque et la chasuble des titulaires.

Antoine Dupont, qui a repris les entraînements avec un casque en début de semaine, "est à 100% de ses capacités", a assuré mercredi 11 octobre l'entraîneur des avants, William Servat, à quatre jours d'affronter l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du monde.

Sa déclaration ouvre la voie à une présence du capitaine des Bleus lors du choc de dimanche (21 heures) au Stade de France. Le suspense sera levé sous 48 heures, Fabien Galthié devant dévoiler vendredi à la mi-journée la composition de l'équipe de France. De retour dans le groupe, et après avoir obtenu lundi un avis favorable de son chirurgien, il a participé aux entraînements des Bleus mardi et mercredi.

"Antoine, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de sensé. S'il dit qu'il peut rejouer, c'est qu'il est en pleine capacité de le faire", a estimé le troisième ligne Grégory Alldritt. "Antoine Dupont se porte très bien", a assuré de son côté William Servat, l'entraîneur des avants du XV de France

Casque et chasuble de titulaire

Mardi, Antoine Dupont avait commencé la séance normalement, enchaînant courses et passes sans gêne apparente, allant même percuter son probable partenaire de la charnière, l'ouvreur Matthieu Jalibert. Au bout de 15 minutes, une fois les journalistes partis, le Toulousain avait enfilé un casque noir. Lors de la séance de mercredi, à haute intensité, il a encore porté un casque noir à liseré blanc, cette fois sous les objectifs des caméras et des appareils photos, participant normalement à la séance.

Antoine Dupont portait lors de cette séance une chasuble bleue, celle des probables titulaires. Il s'est toutefois tenu à distance lors des regroupements, se décalant à l'aile. "On a testé pour voir ce que ça donnait, pour savoir si ça protégeait vraiment ou pas. On voulait vérifier s'il était gêné dans sa vision. Dans son audition aussi, même s'il n'y avait pas à Rueil-Malmaison le même bruit, la même ambiance qu'au Stade de France. On a essayé avec ou sans. Une décision sera prise en fin de semaine", avait expliqué mardi l'entraîneur de l'attaque française Laurent Labit.

Antoine Dupont sera-t-il avec les Bleus face aux Boks dimanche ? Son retour est espéré pour ce quart titanesque. "Antoine est un des plus gros défenseurs de l'équipe depuis un certain nombre d'années", reprend Servat. "Il est à 100% de ses capacités et il n'y a aucune raison de chambouler quoi que ce soit", a-t-il ajouté, interrogé sur un changement défensif potentiel pour protéger le demi de mêlée.