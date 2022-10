France-Afrique du Sud : les Bleues s'imposent face aux Sud-Africaines pour leur entrée en lice dans la Coupe du monde

Elles sont idéalement lancées. L’équipe de France de rugby s’est imposée face à l’Afrique du Sud lors du match d’ouverture de la Coupe du monde de rugby 2022 (40-5), à l’Eden Park d’Auckland, samedi 8 octobre 2022. Portées par une Laure Sansus en jambes, les Françaises ont rapidement pris les devants, grâce à trois essais inscrits avant la pause, avant de décrocher le bonus offensif en fin de rencontre.

Jamais battues par l'Afrique du Sud en quatre confrontations, les Bleues avaient à coeur de poursuivre la série et de soigner leur première sortie en Nouvelle-Zélande. Sur la pelouse de l’Eden Park samedi, elles ont immédiatement pris le dessus sur leurs adversaires du jour. Après une première incursion tricolore dans le camp sud-africain pour donner le ton, Laure Sansus est venue inscrire le premier essai des siennes dès la 3e minute de jeu. Sous l’impulsion de la meilleure joueuse du Tournoi des six nations 2022, les Françaises ont ajouté deux réalisations de plus à leur compteur (11e, 17e) pour mener 19-0 au bout de 20 minutes.

Entame canon, fin de match solide

Supérieures physiquement et techniquement, les Françaises se sont rassurées après la défaite inattendue en préparation face à l’Italie (26-19) début septembre. Elles ont géré leur avance et contenu les offensives sud-africaines, qui n’ont pas réussi à s’approcher de l’en-but tricolore avant le retour des vestiaires. Les Bleues se sont à nouveau lâchées dans le dernier quart d’heure, en inscrivant trois nouveaux essais pour s’adjuger le bonus offensif. La demi de mêlée Laure Sansus, désignée joueuse du match, y est allée de son doublé (68e), et la nouvelle venue Joanna Grisez a ouvert son compteur pour sa première sélection (81e) en venant conclure une très bonne inspiration de Caroline Drouin après la sirène.

Mais tout n’a pas été parfait pour les joueuses de Thomas Darracq, qui ont affiché du déchet dans leur jeu, sur des lancers ratés en touche (32e), des imprécisions en mêlée, de trop nombreuses fautes de main. Elles se sont fait piéger sur un temps faible au retour des vestiaires et ont encaissé leur seul essai inscrit par les Sud-Africaines après un long moment de domination (50e). “C’est une bonne prestation parce qu'on a gagné, mais le contenu n'est pas encore satisfaisant”, a estimé Laure Sansus au micro de TF1 après le coup de sifflet final. Les Bleues devront hausser le niveau sur les prochaines rencontres pour assumer leur position d’outsider et viser le plus haut possible dans ce Mondial.

Avec cette première victoire, les Bleues assurent tout de même l'essentiel et prennent provisoirement la tête du groupe C, en attendant le match entre l’Angleterre et les Fidji. Pour leur neuvième participation au Mondial, elles signent une neuvième victoire sur leur match d'ouverture. Elles ont désormais rendez-vous avec les Anglaises, l'adversaire le plus relevé de leur groupe, le 15 octobre.