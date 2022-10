Coupe du monde de rugby 2022 : la France joue son match d'ouverture face à l'Afrique du Sud... Le duel en chiffres

Place au jeu ! Après des mois d'attente, les Bleues de Thomas Darracq s'apprêtent à entamer leur Coupe du monde en Nouvelle-Zélande, samedi 8 octobre, avec en prime la chance de disputer le match d'ouverture de la compétition, contre les Sud-Africaines. Focus sur les chiffres-clés avant la rencontre.

La compo pour l'Afrique du Sud



Notre XV de départ pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde #RWC2021 en Nouvelle-Zélande



Allez les Bleues ! #XVdeFrance #NeFaisonsXV pic.twitter.com/l7te5kct9g — France Rugby (@FranceRugby) October 5, 2022

7

Soit le nombre d'essais collés par les Bleues aux Springboks lors de leur dernier affrontement pendant la tournée d'automne 2021. Ce soir-là, les Françaises s'étaient largement imposées au stade de la Rabine de Vannes (46-3). Sur le papier, elles partent donc largement favorites face à leur adversaire du jour.

4

Cette dernière raclée s'inscrit d'ailleurs dans la lignée des rencontres précédentes entre les deux équipes puisque l'Afrique du Sud n'a jamais battu les Bleues en quatre rencontres. Après un premier nul en 2009, les Françaises se sont toujours imposées, notamment lors des poules de la Coupe du monde 2014, le dernier Mondial des Sud-Africaines.

La Française Christelle Le Duff marquant un essai lors du match de poule du Mondial 2014 entre les Bleues et l'Afrique du Sud. (STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

0

En huit participations, la France ne s'est jamais inclinée lors de son premier match dans une Coupe du monde. En 2017, le XV de France avait même laminé les Japonaises (72-14) avec pas moins de 12 essais marqués.

75

Soit le pourcentage de victoires des Sud-Africaines en 2022. Depuis juin, les joueuses de Stanley Raubenheimer se sont imposées à cinq reprises pour une défaite. Après s'être adjugé la Coupe d'Afrique en écrasant le Zimbabwe et la Namibie, avec à chaque fois plus de 100 points inscrits, les Springboks l'ont emporté contre les Espagnoles à deux reprises et même les Japonaises, qualifiées pour le Mondial. Des succès qui leur ont permis de se hisser au 11e rang du classement World Rugby.

54

Pour mener les Bleues en l'absence de l'habituelle capitaine Gaëlle Hermet, Thomas Darracq a privilégié l'expérience et les 54 sélections de la deuxième ligne Céline Ferer. Tout le contraire de la septiste Joanna Grisez qui va honorer sa première cape avec le XV de France contre l'Afrique du Sud.

30 000

La billetterie a fait le plein ! Avec plus de 30 000 billets vendus pour les trois matchs de cette journée d'ouverture prévue samedi à l'Eden Park d'Auckland, les organisateurs s'attendent à battre le record d'affluence de la compétition remontant à la finale du Mondial 2014 au stade Jean-Bouin de Paris (20 000 personnes pour Angleterre-Canada).