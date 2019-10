Coupe du monde au Japon : le rugby, nouvelle passion des Nippons

Il y a peu de mots, mais ils parlent bien la même langue, celle du rugby. Ce jour-là Fabien Galthié, l'un des entraîneurs français, donne un cours particulier à de jeunes Japonais. À ses côtés, d'autres membres du XV de France, très appliqués dans leur rôle de professeur. "Ils sont très discrets alors je les force à communiquer, à sortir de leurs habitudes, et on voit que dès qu'ils communiquent, ils sont encore plus forts", explique le capitaine du XV de France Guilhem Guirado.

Seulement 108 000 licenciés pour 127 millions d'habitants

Au Japon, on joue avant tout pour son école ou pour son université. Le rugby est un sport mineur dans ce pays de 127 millions d'habitants avec seulement 108 000 licenciés. C'est presque trois fois moins qu'en France. "Ce n’est pas un sport très populaire ici. C'est toujours la galère pour trouver des terrains pour pratiquer le rugby", poursuit Fabien Heuzé, joueur amateur du All France rugby club Tokyo.

