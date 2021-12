Rugby : tous les matchs franco-britanniques de coupes d'Europe prévus ce week-end sont reportés

Alors que la propagation du covid-19 repart à la hausse, le report des matchs de coupes d'Europe du week-end du 18 et 19 décembre entre clubs français et britanniques a été acté, a annoncé l'EPCR, vendredi 17 décembre. Cette décision fait suite aux "nouvelles restrictions de déplacement entre le Royaume-Uni et la France qui ont été mises en place par le gouvernement français", précise le communiqué.

Les matchs de vendredi soir maintenus

Cette annonce concerne cinq matches de la deuxième journée de la Coupe d'Europe — Bath Rugby - Stade Rochelais, Sale Sharks - ASM Clermont Auvergne, Scarlets - Union Bordeaux-Bègles, Stade Toulousain - Wasps, et Stade Français Paris - Bristol Bears — ainsi que deux rencontres du Challenge européen, a précisé l'EPCR qui a dit son intention de les "reprogrammer (...) à une date ultérieure". "Tous les autres matchs de la Journée 2 programmés pour ce soir (vendredi) et ce week-end seront joués comme prévu", souligne encore le communiqué.

Le variant Omicron se propage extrêmement rapidement au Royaume-Uni. Ainsi la France a décidé de prendre des mesures drastiques pour les voyageurs venant d’outre-Manche. Ceux-ci devront présenter un motif impérieux pour voyager vers la France et un test négatif de moins de 24 heures. Ils devront aussi s’isoler pendant deux jours dès leur arrivée en France. Des conditions impossibles à tenir pour jouer une coupe d'Europe.