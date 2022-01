Coupes d'Europe de rugby : les matchs reportés mi-décembre ne seront pas rejoués, score nul pour chaque rencontre

C'est une décision des plus surprenantes. Alors que sept matchs de Champions Cup et Challenge Cup ont été reportés à cause du durcissement des restrictions concernant les déplacements entre la France et le Royaume-Uni, l'EPCR, instance organisatrice des compétitions, a livré mardi 11 janvier son verdict : ces rencontres de la 2e journée ne seront pas rejouées. Et elles seront considérées comme nulles (sur un score de 0-0), chaque équipe récupérant donc deux points au classement.

"A la suite de plusieurs réunions du Comité directeur de l’EPCR, il a malheureusement été décidé d’annuler les rencontres reportées de la Journée 2. (...) Le Comité directeur a également autorisé l’exécutif de l’EPCR à déterminer le résultat des matchs, comme le prévoit le règlement des tournois. L’équipe exécutive de l’EPCR a décidé que la solution appropriée était d’enregistrer des scores nuls de 0-0, avec deux points de classement attribués à chaque club", détaille l'instance dans un communiqué.

Un problème de calendrier

La Rochelle, Clermont, l'UBB, Toulouse et le Stade Français sont concernés en Champions Cup, tout comme Brive et Biarritz en Challenge Cup. La volonté de reprogrammer les rencontres s'est heurtée au calendrier déjà très chargé pour les équipes qui disputent une coupe d'Europe. "Les options de modifier les formats des tournois et/ou de reprogrammer les matchs ont été discutées. (...) Cependant, étant donné le calendrier de plus en plus compliqué en raison du Covid-19, il a malheureusement été décidé que le seul choix dans ces circonstances était d’annuler ces matchs", regrette l'EPCR.

Ces matchs n'avaient pas pu avoir lieu en raison des délais de quarantaine et des contraintes de déplacements à respecter entre la France et le Royaume-Uni. Deux autres journées sont prévues courant janvier, à commencer par le week-end du 15 et 16. Pour l'heure, l'EPCR a annoncé qu'elles se dérouleraient normalement.

Les matchs concernés :

En Champions Cup :

Bath Rugby-Stade Rochelais : 0-0

Sale Sharks-ASM Clermont Auvergne : 0-0

Scarlets-Union Bordeaux-Bègles : 0-0

Stade Toulousain-Wasps : 0-0

Stade Francais Paris-Bristol Bears : 0-0

En Challenge Cup :

Worcester Warriors-Biarritz Olympique : 0-0

London Irish-CA Brive : 0-0