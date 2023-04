Champions Cup : le Stade rochelais dompte les Saracens et rejoint Exeter en demi-finales

Les Maritimes sont sortis vainqueurs (24-10) d'un duel intense face aux Sarries, dimanche après-midi, à La Rochelle, pour retrouver d'autres Anglais, ceux d'Exeter, en demi-finales.

Les champions en titre ont tenu leur rang. Direction les demi-finales de Champions Cup pour les Rochelais, après s'être défaits, dimanche 9 avril, des Saracens en quarts de finale (24-10). Grâce à la réussite d'Antoine Hastoy (4 /5 pénalités, 1/2 transformation), et à deux essais du Néo-Zélandais Tawera Kerr-Barlow (34e, 59e), le Stade rochelais a fait la différence. Le demi d'ouverture français a confirmé son statut de meilleur marqueur de la compétition (73 points).

Les Maritimes retrouveront en demi-finales, à Bordeaux, Exeter, tombeur des Stormers du Cap (42-17) hier. Il y aura donc deux clubs français dans le dernier carré, puisque le Stade toulousain s'est lui aussi imposé samedi en dominant les Sharks (54-20) et sera opposé dans l'autre partie du tableau au redoutable Leinster.

Il a fallu attendre la 34e minute pour voir le premier essai inscrit au stade Marcel-Deflandre, sur un décalage de Kerr-Barlow, après une énorme séquence des Rochelais dans les 22 mètres des Sarries. Un bol d'air pour les Jaune et Noir qui, après dix premières minutes menées tambour battant (4 pénalités concédées par les Saracens), se retrouvaient acculés dans leur camp par des Anglais offensifs.

La défense rochelaise solicitée

Jamais vraiment sereins, malgré un premier acte conclu avec treize points d'avance (16-3), la solution est à nouveau venue du Néo-Zélandais Kerr-Barlow à l’heure de jeu, en conclusion du bon travail de Brice Dulin et Levani Botia, alors même que les incursions anglaises s’intensifiaient (21-3).

Les Saracens, dangereux sur les ballons de récupération, ont buté sur la défense rochelaise et ont payé chèrement leur indiscipline (18 pénalités concédées). Multipliant les séquences de pick and go, les Anglais sont restés au contact grâce à un essai d’Eroni Mawi (66e) mais cela est resté insuffisant pour renverser le tenant du titre, même pour le triple vainqueur de l'épreuve (2016, 2017, 2019).

Les Rochelais signent leur quatorzième victoire consécutive en Champions Cup et rejoindront le dernier carré pour la troisième année consécutive.