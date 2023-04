Champions Cup : le Stade Toulousain donne une leçon spectaculaire aux Sharks et file en demi-finales

Les Rouge et Noir sont sortis vainqueurs d'un duel de très haut niveau face à la province sud-africaine, samedi après-midi, à Toulouse (54-20).

Le Stade Toulousain est au diapason des phases finales. Au terme d'un match enlevé et d'une intensité rare, les Rouge et Noir ont éliminé la province sud-africaine des Sharks (54-20), samedi 8 avril en quarts de finale de Champions Cup.

Portés par la prestation majuscule des internationaux, parmi lesquels Antoine Dupont et Thomas Ramos, les Toulousains ont inscrit sept essais, dont plusieurs en conclusion d'actions fleuves. Les voici en demi-finale de Champions Cup pour la cinquième fois d'affilée. Ce sera à Dublin, à la fin du mois, contre le Leinster.

Un tel dénouement ne coulait pourtant pas de source à la mi-temps après un premier acte achevé par un score étriqué (14-11), au cours duquel les Haut-Garonnais ont été muselés par les Sharks. Mais Toulouse a su faire le dos rond avant de se sublimer dans les dernières minutes. Ce succès largement acquis, contre une équipe pourtant composée de nombreux internationaux sud-africains, sonne comme un réel tour de force, alors que se profile la demie contre un Leinster essentiellement porté par des membres du XV du Trèfle.

Des Sharks mordants puis harponés

Ce Stade Toulousain a des raisons de se méfier d'un pragmatisme dublinois qu'ils avaient subi au même stade de la compétition la saison passée (17-40). Il n'empêche, leur maîtrise du jour a été impressionnante. Tout juste ont-ils été mis à mal sur des prises d'intervalle sud-africaines mal jugées et conclues par Grant Williams (27e, 3-10) et Boeta Chamberlain (53e, 21-17).

Entre ces deux essais, Toulouse a eu le temps de contrecarrer la folle intensité mis par des Sharks aux dents aiguisées. En conclusion de deux lancements de jeu huilés, Juan Cruz Mallia (36e, 11-10) et Thomas Ramos (47e, 21-10) ont mis les Rouge et Noir dans le coup. Ceux-ci ont ensuite contenu les velléités de Sud-Africains que l'on a vu sur les rotules dès la 65e, preuve d'un combat dense et physique, sans doute plus proche d'un match de Coupe du monde que de Top 14.

Un 28-0 en 12 minutes pour conclure

Ce trou physique des Sharks s'est confirmé dans les dernières minutes, au cours desquels les Toulousains ont étalé l'efficacité de leur jeu de mains. Face à une défense émoussée qui ne plaquait qu'à moitié, ils ont empilé les essais et ravi leur public. Peato Mauvaka en sortie d'un maul (33-20, 69e), Ramos sur un ballon de récupération exploité à merveille par les trois-quarts (40-20, 73e), Arthur Retière en coin (76e, 47-20) et Romain Ntamack en soliste (79e, 54-20) ont pris part à la fête, sous un soleil radieux propice aux grandes envolées.

Avec, à chaque fois, un Dupont omniprésent, prêt à faire parler ses capacités physiques surpuissantes et sa science du rugby pour envoyer ses coéquipiers à l'essai. Dans son sillage, ce Stade Toulousain, à la fraîcheur et la maturité déconcertantes à l'aube des matches couperets, sera difficile à déloger de son piédestal.