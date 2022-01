Champions Cup : le Racing s’impose chez les Ospreys... Ce qu’il faut retenir des premiers matchs de la 3e journée

La troisième journée de Champions Cup a débuté vendredi par une défaite castraise face au Munster. Depuis, les fortunes sont diverses pour les clubs français. Retour sur les premiers matchs de l'avant-dernière journée de la phase de poules.

Le Racing 92 toujours invaincu

Il aura fallu attendre une étincelle de Teddy Thomas. D’un petit coup de pied à suivre, l’ailier international a envoyé Juan Imhoff aplatir le ballon dans l'en-but pour permettre à son équipe de se remettre la tête à l’endroit (34e, 8-10). Car le Racing 92, habituellement si flamboyant en Coupe d'Europe, a longtemps manqué de précision pour valider sa domination. Cet essai de l’ailier argentin a permis aux Franciliens de rester dans le coup malgré une première période poussive. Ils ont ensuite déroulé pour s’imposer (25-10), samedi 15 janvier, et font un grand pas vers la qualification pour les huitièmes de finale de Champions Cup.

Les Ospreys, longtemps valeureux et efficaces, ont fini par plier sous les assauts des hommes de Laurent Travers. Désarçonnés par la créativité et les appuis de Gaël Fickou, Kurtley Beale ou encore Finn Russell, les Gallois ont été étouffés par la densité physique des entrants - Camille Chat et Cedate Gomes Sa se sont particulièrement illustrés - tandis que le jeune Antoine Gibert, à la mêlée, ne laissait aucun répit à ses adversaires grâce à un jeu au pied d’occupation précis. S’il loupe le bonus offensif d’un essai, le Racing 92 a assuré l’essentiel en consolidant sa place de leader de la poule A.

Le faux-pas de Toulouse en Angleterre

Le Stade Toulousain s’est sabordé à Coventry. Dans l’antre des Wasps, les coéquipiers de Romain Ntamack - capitaine en l’absence d’Antoine Dupont - ont proposé une piètre copie. Maladroit (19 ballons perdus), trop pénalisé (11 fautes et un carton jaune contre Jelonch), en retard au soutien, le champion d’Europe est logiquement tombé (30-22) face à des Anglais qui n’ont jamais rien lâché.

Il n’y a pas beaucoup de positif à retirer. L’énergie était du côté des Wasps. Il y a des choses qui m’ont dérangé cet après-midi. J'ai vu un état d'esprit porté sur le jeu, c'était évident, mais pour autant, à chaque décision arbitrale, tout le monde levait les bras... et ça, ce n'est pas nous. On va donc se reconcentrer sur l'essentiel et remettre les choses dans l’ordre. Ugo Mola, entraîneur du Stade Toulousain en conférence de presse

Privé du bonus défensif en fin de match, Toulouse devra montrer un tout autre visage contre Cardiff pour être à la hauteur de ses ambitions et décrocher une place dans les quatre premiers de sa poule.

Castres encore à deux doigts de l’exploit

Après trois défaites en autant de matchs, la campagne européenne des Castrais devrait s’arrêter le week-end prochain. Néanmoins, en accrochant les Harlequins, puis l’ogre européen qu’est le Munster par deux fois, alors qu’on leur promettait l’enfer, les Tarnais ont sûrement plus gagné que perdu. Vendredi soir, les joueurs de Pierre-Henry Broncan ont été séduisants et ont cru tenir l’exploit jusqu’à la 78e minute. Un essai en force de Gavin Coombes est venu leur ravir la victoire (16-13).

Des performances, à chaque fois obtenues avec une équipe version coupe d’Europe - entendre profondément remaniée -, qui seront malgré les défaites, précieuses pour le reste de la saison du CO. Le groupe tentera de finir en beauté chez les Harlequins à Twickenham lors de l’ultime journée de la phase de poules.