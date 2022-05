Champions Cup : duel de titrés, money-time, forme irlandaise… Les clés du match entre Toulouse et le Leinster

Toulouse continue son parcours européen à l’accent irlandais. Après ses victoires contre l’Ulster et le Munster depuis le début de la phase finale, les Haut-Garonnais retournent à Dublin, pour affronter cette fois le Leinster, en demi-finale de Champions Cup, samedi 14 mai. Les Toulousains, sur courant alternatif depuis le début de la saison européenne, vont devoir s’employer pour dominer une équipe irlandaise encore invaincue sur le terrain dans la compétition (une défaite sur tapis vert en raison du Covid contre Montpellier). Franceinfo: sport fait le point sur les clés de la rencontre.

Un duel d’historiques

La première demi-finale va opposer deux palmarès de choix sur la scène européenne. Avec cinq sacres, le Stade toulousain est le club le plus titré de l’histoire de la Champions cup. Les Irlandais les suivent de près, avec quatre titres, le dernier acquis en 2018. Les deux clubs vont également disputer leur 187e match européen soit plus que n’importe quelle autre équipe excepté le Munster (190).

Les équipes les plus titrées de la Champions Cup seront face-à-face ce samedi



Qui sortira vainqueur ? #ChampionsCup | @leinsterrugby | @StadeToulousain pic.twitter.com/BmjLPR9vKZ — Champions Cup France (@ChampionsCup_FR) May 11, 2022

Haut-Garonnais et Leinstermen se sont affrontés à 12 reprises, pour un bilan parfaitement équilibré (6 victoires de chaque côté). La dernière fois, c’était déjà en demi-finale de Champions cup, en avril 2019. Le Leinster avait alors étouffé Toulouse à l’Aviva Stadium (30-12). Trois ans plus tard, le Stade a l'occasion de prendre sa revanche.

Toulouse avant le money-time

Depuis le début de la phase finale, Toulouse aime prendre son temps pour valider ses performances. En huitième de finale contre l’Ulster, l’essai salvateur d’Antoine Dupont à la 75e minute du match retour a permis aux hommes d’Ugo Mola de renverser la partie et de se qualifier grâce à une avance d’un petit point sur l’ensemble des deux matchs (50-49). En quarts de finale le week-end dernier, les Toulousains ont attendu une improbable séance de tirs au but pour faire la différence face au Munster.

Contre le Leinster, meilleure attaque depuis le début de la compétition (303 points), les Toulousains auront plutôt intérêt à débloquer le match le plus tôt possible, pour ne pas risquer d’accuser un retard trop large à combler, surtout avec la fatigue accumulée. Mais ils pourront toujours se servir de cette patience et de cette force mentale si la situation l’invite.

Pour cela, les Rouge et Noir pourront compter sur les joueurs qui les ont portés toute la saison, Antoine Dupont et Romain Ntamack (tous deux buteurs lors de la séance de tirs au but en Irlande) en tête. Matthis Lebel, auteur de deux essais en quart de finale, revient aussi en forme et pourrait également peser sur la rencontre.

Le Leinster solide mais pas invincible

Là où Toulouse s’est bagarré jusqu’au bout avec le Munster, le Leinster a connu un quart de finale bien plus calme contre les Anglais de Leicester. L’affaire a été pliée en une mi-temps, le temps pour les Leinstermen d’inscrire 20 points et de se mettre sur orbite (23-14). L'équipe est composée en très grande partie d’internationaux irlandais (Sexton, Furlong, Ryan, Gibson-Park…), dauphins des Bleus lors du dernier Tournoi des six nations. Ils s’appuient depuis le début de la compétition sur un jeu porté vers l’avant, en témoignent leurs 43 essais inscrits. "Je suis convaincu que le Leinster est la meilleure équipe du continent, avec une philosophie bien spécifique, qui fonctionne", a déclaré l'entraîneur toulousain Ugo Mola en conférence de presse.

En championnat, les Irlandais restent néanmoins sur deux déplacements difficiles en Afrique du Sud fin avril, chez les Sharks et les Stormers, conclus par deux courtes défaites. S'ils ont voyagé avec une équipe remaniée, pour reposer les joueurs les plus importants avant les échéances européennes, les Leinstermen ont tout de même montré qu'ils n'étaient pas invincibles. Toulouse pourra d'ailleurs s'inspirer du style des deux franchises sud-africaines, qui ont misé sur une défense de fer (99 plaquages en moyenne) et une bonne efficacité offensive (trois essais en 20 minutes pour les Stormers), pour s'imposer et continuer d'écrire son histoire.