Drôle de scénario pour une place en demi-finale. Le Stade Toulousain s'est qualifié pour le dernier carré de la Champions Cup en éliminant le Munster, samedi 7 mai, grâce à une séance de tirs au but (24-24, 4-2). Les Toulousains, tenants du titre, vont pouvoir continuer à défendre leur couronne.

Pour atteindre les demi-finales, les joueurs d'Ugo Mola ont dû passer par les prolongations et une séance de tirs au but, un événement rare dans le rugby professionnel. Mais trois ratés irlandais, dont un dès le deuxième tir du Munster, ont mis les Toulousains en position idéale. Antoine Dupont, Thomas Ramos et Romain Ntamack en ont profité pour réussir un sans-faute et envoyer leur équipe au tour suivant.

Les autres quarts de finale opposeront le Stade Rochelais à Montpellier, les Anglais de Leicester aux Irlandais du Leinster et le Racing 92 à Sale.