Polynésie française : six Landaises terminent 8 000 km en paddle pour la lutte contre le cancer

Six aventurières landaises ont terminé leur immense défi de se relayer sur une planche à la rame pendant 80 jours pour parcourir 8 000 km en paddle et aider la recherche contre le cancer.

Six filles sur un paddle, six filles pour un exploit. Après 80 jours dans l'océan Pacifique, six Landaises sont arrivées à Moorea, en Polynésie française. Une belle arrivée accompagnée de dauphins et des pirogues polynésiennes. Une véritable fête pour celles qui ont parcouru 8 000 km à la force des bras, depuis qu'elles ont quitté le Pérou le 4 janvier. Durant trois mois, elles se sont relayées sur la planche toutes les cinq heures, de nuit, par gros vents ou sous une chaleur écrasante.

Un exploit pour la bonne cause

Toutes sportives de haut niveau et championnes de sauvetage côtiers, elles ont relevé cet immense défi pour la cause contre le cancer. "Le mental est très important parce que c'est ce qui va vous permettre de vous lever le matin, de vous ouvrir aux autres. Petit à petit, on reprend confiance en soi et puis on s'accroche et puis c'est parti ", souligne Marie-Christine Seroux, présidente de l'association Amazon Pacific. En adoptant une devise bien à elles : "Ne jamais lâcher, toujours y croire".