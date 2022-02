Super Bowl 2022 : Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar et Dr. Dre, les géants du rap stars du show de la mi-temps

Lors de la sortie de la bande-annonce de l'événement, il y a quelques semaines, les fans ont eu du mal à y croire. Cinq mastodontes du rap américain sont à l'affiche : Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar et Dr. Dre. Tous se retrouveront au "halftime show", le spectacle le plus suivi de l'année aux États-Unis, pour le plus grand plaisir des fans de rap. "Quand j'ai appris qu'Eminem y était, mon Dieu, je suis tombée à la renverse. Je ne raterai ça pour rien au monde, c'est mon rappeur préféré", s'enthousiasme cette rappeuse amateure d'un club de Washington, heureuse de voir enfin ce genre musical obtenir une reconnaissance de cette ampleur.





Les rappeurs américains Snoop Dogg (à gauche) et Dr Dre (à droite), ainsi que la chanteuse Mary J. Blige à la conférence de presse du Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show au Convention Center de Los Angeles, en Californie, le 10 février 2022. (VALERIE MACON / AFP)

La musique la plus écoutée de la planète



Depuis plus de cinquante ans, de Michael Jackson à Madonna, des Rolling Stones à Beyonce, le show aux 100 millions de téléspectateurs a consacré les plus grandes stars du rock, du RnB et de la pop. Le rap n'y occupait pas une telle place jusqu'ici. Certaines de ces icônes ont un passé sulfureux : Eminem a été condamné pour port d'armes, Snoop Dogg a connu les gangs et la prison. Mais Joe Lapan, disquaire, rappelle que le rap a gagné ses lettres de noblesse et "est devenu une part fondamentale de l'industrie musicale, que ce soit sur les concerts, la musique en ligne et même la musique physique". Le rap est aujourd'hui la musique la plus écoutée de la planète. Le show de 12 minutes de ce soir devrait rester dans les annales...