A peine sorti, l'album surprise d'Eminem suscite déjà la controverse

Comme pour Kamikaze, son précédent album sorti en 2018, Eminem a publié par surprise son onzième album, dans la nuit de jeudi à vendredi. Entièrement produit par Dr Dre, Music To Be Murdered By comprend une liste d'invités longue comme le bras, avec notamment Ed Sheeran, Anderson .Paak, Black Thought des Roots, Young M.A., Q-Tip, Royce Da 5'9, Joell Ortiz et Juice WRLD.

Pour accompagner la sortie de l'album, le rappeur de Detroit a publié un clip pour la ballade Darkness, qui brocarde les armes à feu. Dans la chanson, Eminem parle du point de vue d'un homme accablé par la solitude, au bord du suicide - "je ne veux plus être seul dans l'obscurité", demande-t-il.



Dans le clip, coincé dans une chambre d'hôtel avec des sédatifs et de la vodka, il va finir par ouvrir le feu depuis sa fenêtre avant de retourner l'arme contre lui. Une référence explicite à la tuerie de Las Vegas de 2017, durant laquelle un homme armé avait ouvert le feu depuis la fenêtre de sa chambre d'hôtel sur les spectateurs du festival Route 91 Harvest Music, tuant 58 personnes, avant de se donner la mort.





A la fin du clip, qui se conclut sur un montage d'images de récentes tueries de masse aux Etats-Unis, un message s'affiche sur l'écran "Quand cela cessera-t-il ?" Quand suffisamment de gens s'en soucieront. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Faites entendre votre voix et aidez à changer la loi sur les armes à feu en Amérique." La vidéo renvoie sur le lien d'inscription sur les listes électorales vote.gov mais aussi sur un nouveau site d'Eminem répertoriant des organisations militant contre les armes à feu, comme Sandy Hook Promise.

Cette initiative a tout pour être applaudie. Sauf qu'Eminem a malheureusement trouvé le moyen, sur une autre chanson de l'album, de faire une boulette qui ne passe pas auprès de beaucoup.



Sur Unaccomodating (avec Young M.A. en featuring), le second titre de l'album, il fait une référence malheureuse à l'attentat suicide survenu le 22 mai 2017 à la sortie d'un concert d'Ariana Grande à Manchester, au cours duquel 22 personnes avaient perdu la vie.





"I'm contemplating yelling 'Bombs away' on the game/Like I'm outside of an Ariana Grande concert waiting", rappe Eminem. Quelques heures après la sortie de l'album, les réseaux sociaux bruissaient de personnes choquées par cette rime jugée de mauvais goût.



"Le fait qu'Eminem fasse une plaisanterie au sujet de l'attaque de Manchester dans sa chanson me rend malade. (...) Dégoûtant. Il faut vraiment être insensible pour dire un truc pareil", a écrit une fan d'Ariana Grande sur Twitter, résumant le sentiment général des détracteurs d'Eminem.

