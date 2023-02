En images La consécration pour Patrick Mahomes, le retour de Rihanna, un duel fratricide... Les cinq moments marquants à retenir du Super Bowl

Au terme d'une rencontre haletante, les Kansas City Chiefs ont remporté la 57e édition du Super Bowl (38-35) face aux Philadelphia Eagles, dans la nuit de dimanche à lundi.

Une victoire à huit secondes de la fin. La 57e édition du Super Bowl, organisée dans la nuit de dimanche à lundi 13 février à Glendale (Arizona), a tenu en haleine les 72 000 spectateurs et la centaine de millions de téléspectateurs jusqu'aux ultimes instants de la rencontre pour le titre NFL. De la victoire des Kansas City Chiefs face aux Philadelphia Eagles, au triomphe du quarterback Patrick Mahomes, en passant par le retour sur scène très attendu de la chanteuse Rihanna, voici les cinq images à retenir de l'événement le plus attendu de l'année aux Etats-Unis.

Troisième sacre de l'histoire pour les Kansas City Chiefs

Troisième participation au Super Bowl en quatre ans, pour s'offrir le troisième trophée de leur histoire. Après leur victoire en 2020 face à San Francisco (31-20) puis leur défaite nette en 2021 face à Tampa Bay (31-9), les Kansas City Chiefs se sont imposés sur le fil face aux Philadelphia Eagles (38-35), dans le State Farm Stadium de Glendale.

(GREGORY SHAMUS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Annoncés légèrement favoris, les Philadelphia Eagles ont longtemps mené, avant de céder du terrain dans le dernier quart-temps, sous les assauts notamment du quarterback Patrick Mahomes. C'est un coup de pied de 27 yards de Harrison Butker qui a délivré Kansas City, à huit secondes de la sirène.

Le quarterback Patrick Mahomes au sommet de son art

Bis repetita. Après la victoire et le trophée de meilleur joueur de la rencontre lors de l'édition 2020 du Super Bowl, déjà sous les couleurs des Kansas City Chiefs, le quarterback Patrick Mahomes a réédité cette performance en 2023. Mais à cette double distinction, il a ajouté cette fois celle de MVP de la saison régulière de football américain, obtenue quelques jours plus tôt. De quoi briser la malédiction, puisqu'aucun MVP de saison régulière n'avait remporté le titre la même année depuis 1999, et confirmer son statut de successeur désigné de la star Tom Brady, tout juste retraité.

(CHRISTIAN PETERSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Malgré une cheville douloureuse, le joueur de 27 ans a guidé ses coéquipiers vers la victoire grâce à ses deux touchdowns à la passe dans le dernier quart-temps. Son opposition face à son homologue des Philadelphia Eagles Jalen Hurts – très attendue car jamais dans l'histoire deux quarterbacks noirs ne s'étaient affrontés au Super Bowl – a tenu toutes ses promesses, tant ce dernier a également brillé.

Un événement à la ferveur intacte

72 000 spectateurs au stade, des places à 3 000 euros minimum, des dizaines de millions de téléspectateurs aux Etats-Unis et partout dans le monde... Pour sa 57e édition, le Super Bowl continue de faire recette grâce à une affiche entre les deux meilleures équipes de la saison. Si le football américain peine à dépasser les frontières du pays, le Super Bowl reste, lui, un des événements les plus suivis au monde. Le record de 115,2 millions de téléspectateurs, atteint en 2015, sera-t-il battu ?

Les supporteurs des Kansas City Chiefs durant la rencontre du Super Bowl opposant leur équipe aux Philadelphia Eagles, le 13 février 2023. (COLIN E. BRALEY/AP/SIPA)

Une des éditions les plus séduisantes des dernières années

Le running-back des Chiefs Isiah Pacheco, joueur de première année, s'est révélé cette saison après avoir été choisi en 251e position (7e tour) lors de la dernière draft NFL. Lors du Super Bowl, il a été essentiel pour son équipe, portant 15 fois le ballon pour 76 yards et un touchdown. Du côté des Eagles, le quarterback Jalen Hurts (trois touchdowns) et le receveur A. J. Brown, avec 96 yards et un touchdown, ont particulièrement brillé.

Isiah Pacheco (en blanc), pour les Kansas City Chiefs, tente d'échapper au plaquage de C.J. Gardner-Johnson des Philadelphia Eagles, lors du Super Bowl, le 13 février 2023. (CHRISTIAN PETERSEN / AFP)

Rihanna, une prestation sobre et une surprise

La chanteuse barbadienne a fait son retour sur scène après sept ans d'absence lors du show, toujours très attendu, de la mi-temps. Si sa prestation sobre, sans invité, n'a pas créé de surprise, son ventre arrondi a en revanche enflammé les réseaux sociaux. Maman depuis le mois de mai 2022, la star a confirmé qu'elle était de nouveau enceinte.

Une opposition fratricide

Outre le duel historique entre les deux quarterbacks noirs, une autre opposition était attendue : celle des frères Kelce. Jamais dans l'histoire du Super Bowl, une fratrie ne s'était affrontée. Chez les Kansas City Chiefs, à 33 ans, Travis Kelce joue au poste de tight-end (receveur-bloqueur), quand son aîné de deux ans Jason évolue comme centre (joueur de ligne qui protège le quarterback).