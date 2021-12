Football américain : décès de John Madden, entraîneur et commentateur emblématique de la NFL

C'était une figure, connue par tous les fans de football américain. John Madden s'est éteint mardi 28 décembre à l'âge de 85 ans. C'était un monument de la NFL (National Football League), la ligue professionnelle de football américain.

La NFL a le regret d’annoncer le décès de John Madden. Coach légendaire, commentateur emblématique, c’est un monument de la ligue qui nous quitte. Il avait 85 ans. pic.twitter.com/p9L2CftfH1 — NFL France (@NFLFrance) December 29, 2021

Acteur majeur de son sport

Joueur, entraîneur, commentateur... John Madden est passé par toutes les étapes. Sa carrière de joueur s'est achevée de façon précipitée à la suite d'une blessure, ce qui l'a conduit à devenir entraîneur à seulement 23 ans. En NCAA d'abord (ligue inférieure), avant de rejoindre la NFL et de signer un contrat avec les Oakland Raiders en 1969, devenant ainsi le plus jeune technicien de l'histoire de la Ligue à 32 ans et 10 mois. Il y est resté dix saisons, pour un bilan très flatteur de 103 victoires en 142 matchs. A la tête des Raiders, il a remporté le Super Bowl en 1976 contre les Vikings du Minnesota. Des performances qui amèneront John Madden à être intronisé au Hall of Fame en tant qu'entraîneur en 2006.

"Personne n'aimait le football autant que Coach... Il n'existera jamais d'autre John Madden, et nous lui serons à jamais redevables de tout ce qu'il a accompli pour faire du football et de la NFL ce qu'ils sont aujourd'hui", a réagi dans un communiqué le commissaire de la Ligue, Roger Goodell.

Après sa carrière de coach, il a continué sa carrière en NFL, mais cette fois-ci en tant que consultant, à seulement 42 ans. Près de 30 ans d'antenne, dont un duo mythique avec Pat Summerall sur CBS. Il a aussi commenté pour Fox Sports, NBC et ABC, et notamment couvert 11 Super Bowls pour les quatre chaînes. Pour son travail de consultant, John Madden a été recompensé par pas moins de 16 Emmy Awards. Sa voix a également été utilisée pour le jeu vidéo consacré au football US, "Madden NFL", chez Electronic Arts. Il avait pris sa retraite en 2009.