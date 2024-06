Le nageur de 25 ans a aisément validé son ticket pour les Jeux de Paris en remportant la finale du 100 m nage libre devant le surprenant Rafael Fente Damers.

Un record personnel, un titre et un billet pour Paris 2024. Maxime Grousset a dominé la finale du 100 m nage libre des championnats de France de natation en 47"33, mardi 18 juin à Chartres (Eure-et-Loir). Le champion du monde du 100 m papillon à Fukuoka (Japon) en 2023 a battu son record personnel et réalisé les minima pour les Jeux olympiques de Paris 2024, comme le médaillé d'argent Rafael Fente Damers (48"14), qui rejoindra à la rentrée Léon Marchand et son entraîneur Bob Bowman à l'université du Texas. Sur la course féminine, seule Marie Wattel a validé le temps requis, au centième près (53"61). Sur le 1 500 m nage libre dames, Anastasiia Kirpichnikova a également conservé son titre et oblitéré son ticket pour les Jeux (15'59"95).

Lundi, ils étaient cinq à réaliser les minima : Mewen Tomac (champion de France) et Yohann Ndoye-Brouard sur le 100 m dos messieurs, Emma Terebo (championne de France et nouveau record national) et Beryl Gastaldello sur le 100 m dos dames, ainsi que Léon Marchand sur le 400 m 4 nages.