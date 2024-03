Le champion du monde de 100 mètres papillon a devancé les Brésiliens Marcelo Chierighini et Victor Alcara.

Battu samedi sur le 50 mètres nage libre par Florent Manaudou, Maxime Grousset a pris sa revanche, dimanche 24 mars, au Giant Open de Saint-Germain-en-Laye. Côte à côte aux lignes d'eau 5 et 6, les deux Français ont livré une belle bataille. En tête sur la première longueur, Florent Manaudou a ensuite craqué, à l'inverse de Maxime Grousset, qui a pris la tête sur le retour pour ne plus la quitter jusqu'à la touche finale.

Médaillé de bronze sur 100 mètres nage libre aux derniers Mondiaux, le Néo-Calédonien a remporté la course en 49 secondes et deux centièmes, devant les Brésiliens Marcelo Chierighini (49''26) et Victor Alcara (49''49). "Je ne me sentais pas du tout fort dans l'eau, j'ai quand même géré ma course. La vitesse n'y est pas, mais c'était important de gagner", a savouré Grousset au micro de beIN Sports. Avec un temps de 49 seconde et 76 centièmes, Florent Manaudou ne termine finalement que cinquième.