Léon Marchand au rendez-vous de l’histoire ! Après son titre sur le 400 m 4 nages aux Jeux de Paris 2024, il sera aligné mercredi 31 juillet dans la soirée sur deux finales : le 200 m papillon et le 200 m brasse. Une superstar des bassins qui épate la jeunesse, et donne envie de nager.

Trois traits "bleu, blanc, rouge" sur les joues, des yeux qui pétillent et des rêves plein la tête, Maxence voudrait "être comme lui plus tard, pour être champion olympique, la gloire !" À 9 ans, le garçon sait déjà bien nager : "La brasse, je sais faire, et un peu le crawl et le dos crawlé." Tout comme Alice, 15 ans, championne du Luxembourg. Avec Léon Marchand, elle veut croire que tout est possible.

"Il est un peu arrivé comme ça du jour au lendemain. Il y a un an, on n'entendait pas parler de lui et là, tout le monde en parle, donc pourquoi pas moi ?" Alice, nageuse luxembourgeoise à franceinfo

Un possible engouement dans les clubs

Lise aussi se compare. À 16 ans, elle nage dans les Yvelines, Léon Marchand est en fond d’écran. "Il a la technique, la volonté, puis le fait qu'il suive ses études aussi à côté, c'est nous mais en version haut niveau." Alors elle s’inspire de ce que le champion fait. "Par exemple, les coulées, je me suis rendu compte que c'était important, encore plus en le voyant, c'était quelque chose qui pouvait aussi faire gagner."

À côté d’elle, Jérôme, entraîneur depuis plus de 20 ans, acquiesce. "Ça ne peut que donner l'envie de nager et d'apprendre à nager, lance-t-il. C'est impossible qu'il n'y ait pas un engouement qui redonne une longévité à la natation française." Et il prédit une ruée dans les clubs de natation dès la rentrée.