Léon Marchand a pleinement assumé son statut de favori, dimanche, en décrochant son premier titre olympique.

Un or encore plein de promesses. Léon Marchand a remporté la finale du 400 m 4 nages, dimanche 28 juillet, à Paris La Défense Arena, décrochant un premier titre olympique qui pourrait ouvrir une longue série. Attendu comme le leader de la natation tricolore, le jeune nageur (22 ans) a répondu présent pour son premier rendez-vous olympique à domicile, repoussant le Japonais Tomoyuki Matsushita et l'Américain Carson Foster, respectivement deuxième et troisième, à plus de cinq secondes.

Patron incontesté de la distance depuis son record du monde (4'02''50) aux Mondiaux de Fukuoka (Japon) en 2023, détrônant Michael Phelps, Léon Marchand a de nouveau devancé le monstre sacré, en faisant tomber le record olympique, désormais abaissé à 4'02''95. De quoi espérer encore plusieurs médailles en 200 m papillon, 200 m brasse et 200 m 4 nages la semaine prochaine, sans compter les relais.