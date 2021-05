Vidéo Natation : Mélanie Hénique vice-championne d’Europe sur le 50m papillon, Florent Manaudou déçoit à deux mois des JO

Nouvelle médaille pour la France sur ces championnats d’Europe de natation ! Mélanie Hénique a décroché la médaille d'argent sur le 50m papillon ce dimanche 23 mai. Pas la même réussite pour Florent Manaudou qui a terminé à la 5e place de la finale du 50m nage libre. Un résultat peu rassurant à deux mois des JO.

Mélanie Henique en argent

Pas de deuxième médaille d'or pour Hénique sur 50 m papillon. La native d'Amiens n'a pas réussi à réitérer son succès lors des championnats d’Europe 2019 à Glasgow où elle avait décroché l’or. Hénique a tout de même ramené une médaille à la France en décrochant l’argent ce dimanche (25"46), s'inclinant seulement derrière la Néerlandaise Ranomi Kromowidjojo (25"30).

Florent Manaudou seulement cinquième

Florent Manaudou n’arrivera pas à Tokyo en pleine confiance. Le champion olympique ne repartira pas de Budapest avec une médaille. Avec un temps de 21”81 en finale de 50m nage libre, Manaudou n’a pas su faire mieux que la cinquième place, à plus de deux dixièmes du Finlandais Ari-Pekka Liukkonen (21”61) qui remporte sa première médaille d’or aux championnats d’Europe.

Manaudou déçoit, et à deux mois des Jeux olympiques, les espoirs de médailles s'amenuisent de plus en plus pour l’ancien champion du monde. De son côté, Maxime Grousset finit à une honorable 7e place.