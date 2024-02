Des sifflets nourris du public ont été entendus, dimanche, dans la capitale qatarienne après la course de la nageuse israélienne, qui venait de remporter la première médaille mondiale pour son pays en grand bassin.

La nageuse israélienne Anastasia Gorbenko a été bruyamment sifflée, dimanche 18 février, par le public des Mondiaux de natation, au dernier jour de la compétition qui s'est déroulée à Doha (Qatar), alors que le conflit entre Israël et le Hamas perdure à Gaza.

Gorbenko a décroché l'argent du 400 m quatre nages, derrière la Britannique Freya Colbert. Une performance historique, car c'est la première médaille obtenue par Israël dans des Mondiaux en grand bassin, a souligné la Fédération israélienne.

"Je suis ici pour le sport"

Interviewée comme tous les médaillés depuis le début de la semaine, elle a été sifflée pendant qu'elle s'exprimait au micro. "Ce n'est pas la première fois, cela fait une semaine que je suis ici, a-t-elle ensuite déclaré. J'ai entendu tous ces bruits, mais j'ai des bouchons d'oreille, je suis dans ma zone. Je suis ici pour faire ce que j'aime faire, c'est à dire pratiquer mon sport. Je suis ici pour représenter mon pays. Ce n'est ni la première, ni la dernière fois. Au bout du compte, je suis ici pour nager, c'est ce que je fais de mieux", a souligné l'Israélienne en ajoutant : "Ceux qui n'aiment pas ça, ce n'est pas mon problème, je suis ici pour le sport."

Elle a de nouveau été brièvement sifflée, quelques instants plus tard, lors de la cérémonie de remise des médailles. "J'ai travaillé dur pour la gagner. Je mérite d'être sur le podium et il n'est pas question de ne pas y monter à cause de quelques jeunes", a-t-elle lancé.

"Le sport et la politique doivent être séparés"

Gorbenko a indiqué qu'elle s'était toujours sentie en sécurité au Qatar. "Nous avons beaucoup de mesures de sécurité autour de nous, tout le temps, tant israéliennes que qatariennes. La sécurité a été leur première préoccupation avant que nous n'arrivions ici."

"Le sport et la politique doivent être séparés", a encore affirmé Gorbenko, tout en indiquant que les sifflets l'ont "affectée émotionnellement. Cela a été une longue semaine pour moi et je m'attendais à faire mieux. Mais être sur le podium au final signifie beaucoup pour moi, et me donne de la confiance dans cette année olympique", a ajouté la nageuse.