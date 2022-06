Il était attendu, et il a répondu aux attentes. Vainqueur de sa série en 4'09"09, Léon Marchand a non seulement validé son ticket pour la finale du 400 m 4 nages des championnats du monde à Budapest, samedi 18 juin. Il a aussi réalisé le meilleur temps de la matinée sur cette distance, abaissant au passage son record de France de la spécialité. Entraîné par Bob Bowman, il est donc en position de force avant la finale, qui se disputera à 19h25 (en direct sur France 4 et france.tv)

"C'est plutôt une bonne course, je voulais nager à peu près 4'10", donc le contrat est rempli", a réagi le Toulousain, parti très fort sur la première partie de course. "Je me suis quand même pas mal donné, donc je ne sais pas combien j'ai de marge" pour la finale, a-t-il ajouté. "Je pense qu'en brasse et en crawl, je peux donner un peu plus." Les Américains Carson Foster et Chase Kalisz, qui nageaient dans la même série que lui, sont les plus proches de lui, respectivement à 51 centièmes et 1"23.

Wattel, Manaudou et Grousset dans les temps

Dans les autres courses de la matinée, le camp français a été plutôt à la fête. Marie Wattel a obtenu sa place pour les demi-finales du 100 m papillon avec le deuxième temps des séries (57"21) derrière l'Américaine Torri Huske (56"82).

Chez les hommes, Maxime Grousset (deuxième de sa série en 23"07) et Florent Manaudou (3e de la sienne en 23"31) se sont également qualifiés pour les demies du 50 m papillon. Mais le capitaine de l'équipe de France n'a réalisé que le dixième temps des séries. Il devra s'employer beaucoup plus, à 18h30, pour atteindre la finale.

D'autant plus que devant eux, quatre hommes ont été nettement plus rapides : le nageur de Trinité-et-Tobago Dylan Carter (22"87), l'Américain et tenant du titre Caeleb Dressel (22"88), l'Italien Thomas Ceccon (22"88) et un autre Américain, Michael Andrew (22"89).