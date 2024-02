Mondiaux de natation : de "nageur des tribunes" à "poisson volant"... Qui est Pan Zhanle, le nouveau recordman du monde du 100 m nage libre ?

Six petits centièmes pour faire la différence. Dimanche, pour l'ouverture de ces Mondiaux de natation à Doha (Qatar), Pan Zhanle a envoyé un signal fort à six mois des Jeux olympiques de Paris 2024. Lanceur sur la finale du relais 4x100 m nage libre, où son équipe s'est emparée de l'or, le nageur s'est envolé, profitant de deux coulées spectaculaires et affichant un temps de 22"26 à mi-parcours. Pour, au final, valider un 100 m en 46"80, soit six centièmes de moins que le record du monde jusque-là détenu par David Popovici.

"J'étais choqué quand j'ai vu le chrono, a commenté le nageur de 19 ans après la course. Je ne m'attendais pas à battre le record du monde maintenant, je voulais le garder pour les Jeux olympiques de Paris." Le timing a surpris, forcément, et lui le premier, à l'heure où plusieurs têtes d'affiche ont décidé de faire l'impasse sur cette compétition, notamment en raison de sa proximité avec les Jeux.

Pan Zhanle et la Chine sensationnels ! . - (.)

Depuis plusieurs mois, il grappille des centièmes et se rapproche du record, comme lors des Jeux asiatiques de septembre 2023 où il est devenu le premier nageur du continent à passer sous la barre des 47 secondes - avec un temps de 46"97. Onze centièmes le séparaient encore du temps de David Popovici. "Je pense que c'était moyen, déclarait-il alors, presque déçu. Je visais le record du monde, et le manquer à onze centièmes est un peu décevant."

"La recherche scientifique" au cœur de ses progrès

Alors pour faire la course aux centièmes, il s'est logiquement lancé dans la quête du détail. "J'attribue mon succès à l'équipe nationale de Chine, a-t-il rappelé dans une interview à la télé chinoise il y a quatre mois. Ils se sont vraiment tournés vers la recherche scientifique l'année passée." Ils ont ainsi établi un outil d'analyse des mouvements à la surface et dans l'eau, image par image.

"A chaque fois qu'on remarque un détail qui nécessite un ajustement, on l'analyse. Par exemple, la manière dont ma main gauche tapait l’eau était bonne mais celle de ma main droite ne l’était pas autant. Je l’ai remarqué grâce à ces séances vidéo et j’ai pu l’améliorer." La sélection chinoise a, selon lui, également pu compter sur l'expérience de plusieurs coachs à la renommée internationale, dont l'Australien Denis Cotterell - l'ancien coach de Grant Hackett et de Sun Yang - et le Canadien Pierre Lafontaine, ainsi que sur des thérapeutes en rééducation.

Pari réussi, notamment sur la maximisation de la coulée, qui représente près d'un tiers de la course. Il y "a mis plus de puissance qu'il n'en mettait auparavant, analysait Michel Rousseau pour Franceinfo: sport après le relais 4x100 m nage libre dimanche. Ce qui fait qu'il ressort à chaque fois de ces 15 m en accélération." Qu'il paraît loin le "nageur de tribunes", ce surnom que s'était lui-même donné Pan Zhanle sur Weibo, le réseau social chinois, après les Championnats du monde en petit bassin 2021 à Abou Dhabi (Émirats arabes unis) parce qu'il se retrouvait un peu trop souvent sur le banc à son goût.

"Après que je me suis donné ce pseudo sur Weibo, je n'ai plus été en tribune, analysait a posteriori le nageur pour l'agence de presse nationale Xinhua. Ça a eu l'effet inverse, alors je l'ai laissé." Les médias lui ont depuis trouvé un nouveau surnom, le "poisson volant", ce qu'il réfutait à l'époque. "Je ne suis pas un 'poisson volant' tant que je n'ai pas battu le record du monde", enchaînait-il. C'est désormais chose faite.