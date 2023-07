Mondiaux de natation : avec Mélanie Hénique et Maxime Grousset, les sprinteurs français visent des médailles... Les courses à ne pas rater samedi

Première nageuse tricolore à plonger dans le bain de Fukuoka (Japon), samedi, Mélanie Hénique tentera de monter sur la boîte sur 50 m papillon.

Avant-dernier jour de compétition au Japon, à l'occasion des championnats du monde de natation. Tous qualifiés pour leur finale respective, les sprinteurs français sont plus attendus que jamais, samedi 29 juillet, à Fukuoka. Mélanie Hénique, vice-championne du monde en titre sur 50 m papillon, ouvrira le bal.

On enchaînera rapidement avec les demi-finales de la même épreuve, chez les femmes cette fois-ci. Si Mélanie Hénique (24e temps) n'a pas passé les séries, Marie Wattel sera de retour dans le bassin nippon pour tenter de rejoindre une nouvelle finale mondiale. Enfin, Maxime Grousset, sur 100 m papillon, représentera l'ultime chance française de la journée pour aller chiper une troisième breloque individuelle en trois courses disputées.

Les courses à ne pas manquer et les principaux engagés

13h02 : finale du 50 m papillon femmes (Mélanie Hénique et Sarah Sjöström)

13h09 : finale du 50 m nage libre hommes (Cameron McEvoy et Josh Liendo)

13h16 : demi-finales du 50 m nage libre femmes (Marie Wattel, Sarah Sjöström et Emma McKeon)

13h42 : finale du 100 m papillon hommes (Maxime Grousset)

14h23 : finale du 800 m nage libre femmes (Katie Ledecky)

Quelle chaîne et quels horaires ?

12h59 : début de la retransmission en direct sur France 4 et france.tv

13h02 : première course (50 m nage papillon F)

14h45 : dernière course (4x100 m nage libre mixte)

14h57 : fin de la retransmission