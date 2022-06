Mondiaux de natation 2022 : Maxime Grousset remporte le bronze sur 50 mètres nage libre, sa seconde médaille à Budapest

D'une qualification in extremis à une médaille mondiale ! Maxime Grousset a réalisé un exploit vendredi 24 juin, en finale du 50 m nage libre. Le nageur a arraché la médaille de bronze, derrière le Britannique Benjamin Proud et l'Américain Michael Andrew. Alors qu'il s'était extirpé la veille des demi-finales à l'issue d'un barrage face au Brésilien Bruno Fratus, où il avait battu son record personnel, le Néo-Calédonien de 23 ans a de nouveau amélioré sa marque (21"57) vendredi pour s'offrir la troisième place.

"C'est ce que je pouvais faire de mieux sur 50. Cette année, je n'ai pas été bon, et là d'un coup, je me redécouvre sur 50 mètres", a déclaré le nageur à la sortie de sa course. Le Français repart des Mondiaux de Budapest avec deux breloques, après l'argent du 100 mètres nage libre, glanée mercredi.