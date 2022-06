Mondiaux de natation 2022 : Marie Wattel, vice-championne du monde du 100 mètres papillon, offre une deuxième médaille à la France

Marie Wattel tient sa médaille. La Lilloise de 25 ans a terminé deuxième de la finale du 100 m papillon, dimanche 19 juin, dans le grand bassin de la Duna Arena de Budapest. Elle a été devancée par la favorite américaine Torri Huske (55"64), mais finit devant la Chinoise Yufei Zhang, troisième (56"41). Il s'agit là de sa première médaille individuelle dans des championnats du monde, la seconde après le bronze sur le 4x100 m à Gwanju, en 2019. La France voit donc son compteur de médaille grimper à deux, après l'or conquis par Léon Marchand, samedi.

En plus de remporter sa médaille d'argent, Marie Wattel s'offre un nouveau record personnel et, par conséquent, améliore son propre record de France (56"14). Emplie d'émotions, les larmes aux yeux, la nouvelle vice-championne du monde a réagi au micro de France Télévisions : "Il y a beaucoup de soulagement… J’ai plusieurs fois été au milieu et je n’ai pas assuré et perdu en terminant 6e, 7e ou 8e. Je me suis battue jusqu’au bout et là je nage encore plus vite qu’à Tokyo. J’ai respecté la stratégie : à Tokyo, j'étais partie trop fort et j’avais craqué sur la fin. Je n’ai pas de regrets, j’ai encore une belle marge de progression."

>> Revivez la finale de Marie Wattel sur le 100 mètres papillon.

Une première médaille dans une année de transition

Les derniers mois de Marie Wattel n'ont pas été un long fleuve tranquille. La nageuse a quitté les bassins de Loughborough où elle s'était exilée pendant plus de quatre ans pour préparer les Jeux de Tokyo avant de retrouver la France et le Cercle des nageurs de Marseille. Des championnats de France manqués et des doutes se sont emparés de Wattel, arrivée aux Mondiaux de Budapest sans "ambitions de résultats", de son propre aveu et "dans une phase de transition".

En ne se mettant pas de pression, la néo-Marseillaise entraînée par Julien Jacquier, a peut-être trouvé la solution pour la suite et son objectif ultime : Paris 2024. Avec une amélioration de son record de France et en nageant plus de deux secondes de mieux qu'aux championnats nationaux à Limoges, début avril, Wattel s'est rassuré et a démontré qu'elle pouvait s'illustrer sur des finales de niveau mondial.