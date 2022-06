Mondiaux de natation 2022 : Aurélie Muller décroche l'argent sur 5 km en eau libre

Eternelle Aurélie Muller. A l'issue d'un sprint final, la Française de 32 ans a décroché la médaille d'argent du 5 km en eau libre, lundi 27 juin, aux championnats du monde en Hongrie. La nageuse de Sarreguemines a touché la planche d'arrivée moins d'une seconde derrière la Brésilienne Ana Marcela Cunha. L'Italienne Giula Gabbrielleschi complète le podium.

La nageuse au destin contrarié avec les Jeux olympiques (disqualification à Rio et non qualification à Tokyo( brille à l'inverse sur les championnats du monde. Médaillée mondiale pour la première fois à Shanghai en 2011 - l'argent sur 5 km déjà -, Aurélie Muller compte désormais sept médailles planétaires. Elle tentera d'en glaner une huitième mercredi 9 juin sur 10 km, elle qui a déjà remporté l'or mondial sur cette distance en 2015 à Kazan et en 2017 à Budapest.