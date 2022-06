Mondiaux de natation 2022 : après sa victoire sur 400 mètres 4 nages, Léon Marchand "a encore de grandes possibilités", juge le président de la Fédération française

À 20 ans, le Français signe la deuxième meilleure performance mondiale de tous les temps en 4 min 4 sec et 28/100. Même s'il est "en pleine progression", Gilles Sezionale ne s'attendait pas à ce "chrono".

"Ça n'est que le début, il a encore de grandes possibilités", a déclaré dimanche 19 juin sur franceinfo Gilles Sezionale, le président de la Fédération française de natation, après la victoire de Léon Marchand ce samedi. À 20 ans, le Français est devenu champion du monde sur 400 m quatre nages au premier jour des Championnats du monde de natation à Budapest (Hongrie), en 4 min 4 sec et 28/100. Il bat de plus de quatre secondes son record de France. "Il est assez complet", ajoute Gilles Sezionale. C'est le premier titre pour la France depuis cinq ans.

"On n'a plus de voix tellement on a crié"

"C'est une performance qui était un peu attendue parce que Léon est en pleine progression mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément au chrono qu'il a réalisé, raconte le président de la Fédération française de natation. On n'a plus trop de voix tellement on a crié. Cela a été long ces quatre minutes."

La natation française "est en reconstruction. Depuis quelques temps, on voit une nouvelle génération qui arrive, qui est bien encadrée par les anciens qui sont toujours-là. Cela crée une très belle équipe de France avec des jeunes qui sont en devenir", a expliqué Gilles Sezionale.

Formé à Toulouse, Léon Marchand vit aux États-Unis où il s'entraîne en Arizona sous la houlette de Bob Bowman, l'ex-mentor de la légende Michael Phelps et spécialiste du quatre nages. "C'est un entraîneur hors norme mais Léon l'est aussi de par sa volonté, sa capacité à travailler. Il y a une complicité entre les deux."