Championnats d’Europe de natation 2022 : l'argent et le bronze pour les Français en eau libre sur le 10 kilomètres

L’Italien Domenico Acerenza a remporté, dimanche, le 10 kilomètres en eau libre devant Marc-Antoine Olivier et Logan Fontaine.

Après un samedi où les épreuves du 25 kilomètres ont dû étre annulées à cause d'un incroyable imbroglio, le sport a repris ses droits. Les Tricolores Marc-Antoine Olivier et Logan Fontaine ont ainsi pris les deuxième et la troisième places du 10 kilomètres en eau libre des championnats d'Europe de natation, dimanche 21 août, à Ostie (Italie).

Le Hongrois David Betlehem a longtemps été en tête de la course. Mais il a été repris dans le final par un quatuor composé des deux Français, de l'Italien Domenico Acerenza, de l'Israélien Matan Roditi.

Acerenza le plus rapide au sprint

Les Français ont décidé d'accélérer et ils ont réussi à distancer Roditi, mais Domenico Acerenza a résisté malgré le rythme d'enfer emmené par Logan Fontaine dans les deux derniers tours. L'Italien, vice-champion du monde à Budapest en juin, a fait parler ses qualités de sprinteur et a distancé les Bleus pour s'offrir son premier titre européen en individuel.