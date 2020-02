Mondiaux de biathlon : la France remporte l'épreuve de relais masculin pour la première fois depuis 2001

L'équipe de France, avec à sa tête Martin Fourcade, s'est imposée face à la Norvège.

Un exploit. Les Tricolores ont remporté la médaille d'or pour l'épreuve de relais masculin, au Mondiaux de biathlon, samedi 22 février à Antholz, en Italie. C'est la première fois que la France remporte cette épreuve depuis 2001.

Emilien Jacquelin, Martin Fourcade, Simon Desthieux et Quentin Fillon Maillet ont pris le dessus sur la Norvège et l'Allemagne. Un triomphe pour le quintuple champion olympique Martin Fourcade, déjà vainqueur sur l'individuel, troisième du sprint et quatrième de la poursuite.