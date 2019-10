"Mon mental est différent" : Eliud Kipchoge, déjà recordman du monde de marathon, va tenter de passer sous la barre des deux heures

Déjà recordman du monde, le marathonien va tenter de boucler les 42 kilomètres en moins de deux heures.

Objectif : passer sous la mythique barre des deux heures. Le champion olympique kényan Eliud Kipchoge, 34 ans, va tenter de battre le record lors du marathon de Vienne en Autriche samedi 12 octobre. Un énorme défi, qui dépendra de la météo, mais Eliud Kipchoge se prépare depuis des semaines.

Son record actuel est de 2h 1min 39s

Eliud Kipchoge est un homme de défi. Champion olympique du marathon à Rio en 2016, détenteur du record du monde avec un chrono de 2 heures 1 minute et 39 secondes à Berlin en 2018, le Kényan veut désormais devenir le premier homme à passer sous la barre des deux heures.

Il l'avait déjà tenté en 2017 et raté de peu mais aujourd’hui, Eliud Kipchoge se sent plus confiant que jamais. "Je n’ai pas changé d’entraînement ni de coach mais mon mental est différent. Je me sens davantage préparé. On ne peut jamais être sûr à 100% mais je suis calme et j’attends samedi avec impatience", dit-il.

Un exploit qui ne pourra pas être homologué

Le parcours de son marathon se situe en plein cœur de la capitale autrichienne, dans l’immense parc du Prater. "Je l'ai testé et je le trouve très bon, détaille Eliud Kipchoge. Il est plat, rapide et situé en plein cœur du parc, dans un environnement naturel".



Durant le marathon, 41 coureurs se relaieront pour aider Eliud Kipchoge à maintenir un rythme soutenu. Des meneurs d'allure qui empêcheront d'homologuer le record, s'il y a lieu, par la Fédération internationale d'athlétisme. Cela ne décourage pas le champion kenyan. "Je ne cours pas pour l’argent mais pour changer la perception des gens", dit-il.

Je veux courir pour l’Histoire, pour montrer à toute une génération que l’être humain n’a pas de limites.Eliud Kipchogeà franceinfo

Contrairement à sa précédente tentative de 2017, le public pourra cette fois assister à la course et peut-être à un exploit.