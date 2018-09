Marathon : le Kényan Eliud Kipchoge bat le record du monde de plus d'une minute et se rapproche de la barre des 2 heures

Le coureur de 33 ans a battu le record du monde du marathon, dimanche à Berlin, en parcourant les 42,195 km en 2 h 01 min 40 s.

Il s'approche un peu plus de la barre des 2 heures. Le Kényan Eliud Kipchoge a battu le record du monde du marathon, dimanche 16 septembre, lors du marathon de Berlin. Il a couru les 42,195 km en 2 h 01 min 40 s, améliorant le précédent record de plus d'une minute. Le précédent record avait été établi sur le même parcours berlinois en 2014, par un autre Kényan, Dennis Kimetto, qui avait bouclé la course en 2 h 02 min 57 s.

Il s'agit du premier record établi par le maître du marathon mondial. "Eliud Kipchoge est champion olympique, il ne lui manque plus que ce record", lançait avant l'épreuve Mark Milde, le directeur de la course où furent battus les six derniers records du monde masculins : "Il vient chez nous pour réaliser son rêve et prendre définitivement la couronne de plus grand marathonien de tous les temps." C'est désormais chose faite.

A 33 ans, Eliud Kipchoge a remporté neuf des dix marathons qu'il a disputés, dont trois fois Londres, deux fois Berlin, plus l'or olympique à Rio. Il est en outre le seul être humain à avoir tutoyé la barrière symbolique des 2 heures (2 h 00 min 25 s), lors d'un test privé en 2017, qui n'a pas été homologué.