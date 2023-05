Invité du "20 heures" de France 2 samedi soir, le Guadeloupéen est revenu sur sa victoire aux mondiaux de Doha (Qatar).

La légende est bien vivante. A 34 ans, Teddy Riner a embrassé sa onzième médaille d'or mondiale, samedi 13 mai, à Doha (Qatar). Le Français, qui n'avait pas participé aux Mondiaux depuis son dernier sacre en 2017, ne faisait pas partie des têtes de série. Malgré tout, Riner a vaincu coup sur coup le vice-champion du monde en titre, le numéro un mondial, puis en finale le champion d'Europe 2021, Inal Tasoev, Russe de 25 ans qui a pu participer à la compétition sous bannière neutre.

A 440 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, Teddy Riner prend date, donc. "C'est de bon présage pour les Jeux de 2024", s'est réjoui le Guadeloupéen, invité du "20 heures" de France 2. "Paris, ça va arriver très vite, quinze mois c'est peu. Mais il faut se servir de ces qunze mois pour se préparer au mieux et être le mieux possible." Mais avant, "je vais prendre un petit peu de repos, savourer cette médaille avec la famille, les amis. Et puis après, je repartirai au travail."

Pas encore à son meilleur niveau, Teddy Riner est plus que jamais sur le chemin d'une troisième médaille d'or en individuel aux JO, ce qu'aucun judoka nest parvenu à faire dans sa catégorie.