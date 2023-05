Judo : Teddy Riner sacré champion du monde pour la onzième fois

Absent des championnats du monde depuis son dixième et dernier sacre en 2017, le Français a vu son retour dans cette compétition couronné de succès, samedi.

La lutte a été intense. Le succès est d'autant plus beau. Teddy Riner a été contraint de passer par un vrai parcours du combattant pour remporter la médaille d'or lors des championnats du monde à Doha (Qatar), samedi 13 mai. Le décuple champion du monde, qui n'avait pas participé aux Mondiaux depuis son dernier sacre en 2017, ne faisait pas partie des têtes de série. Malgré tout, Riner a vaincu coup sur coup le vice-champion du monde en titre, le numéro un mondial, puis en finale le champion d'Europe 2021, Inal Tasoev, Russe de 25 ans qui a pu participer à la compétition sous bannière neutre.

Contraint de passer par le golden score lors des huitièmes et quarts de finale, le Français y a laissé beaucoup de forces. Cela ne l'a pas empêché d'envoyer valser le numéro un mondial, le Tadjik Temur Rakhimov, d'un ippon au bout de 28 secondes en demi-finales, et de s'assurer une 12e médaille mondiale, une 23e dans une compétition majeure en carrière.

Teddy Riner remporte son 11e titre mondial ! 🇫🇷👊 #lequipeJUDO pic.twitter.com/QmSEXvyS59 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) May 13, 2023

Celle-ci est donc en or, grâce à son succès face à Tasoev, vainqueur du Grand Slam de Paris en 2021 mais qui n'avait pas su battre Riner lors de leurs deux premières confrontations. Une nouvelle fois, le Tricolore a pris le dessus sur le Russe, qui l'a tout de même emmené au golden score et l'a bousculé une bonne partie du combat. Après trois minutes dans le golden score, Tasoev a même cru s'imposer sur un waza-ari mais l'arbitre a jugé ce dernier invalide, laissant le combat se poursuivre.

Quelques secondes plus tard, c'est Riner qui l'a emporté sur un waza-ari, cette fois validé. Une victoire "que au mental", a expliqué le désormais hendécuple champion du monde au micro de La Chaîne L'Équipe. "Ça a été très difficile pour moi avec une nuit blanche donc c'était compliqué de m'exprimer. Il y a des journées comme ça. Il faut que les gens arrêtent de croire que c’est facile. C’est toujours dur, il y a toujours du monde. Il faut s’arracher pour gagner", a lancé un Riner revanchard après son succès.

La rampe de lancement parfaite vers Paris 2024

Teddy Riner avait annoncé vouloir "lâcher les watts" à Doha, afin de cocher une nouvelle case sur le chemin des JO. C'est donc chose faite, malgré des difficultés et cette finale très disputée. "Quand on travaille, ça paie, même quand c’est dur. Avec ce championnat, on va savoir ce qu’il reste à travailler. Avant ça, un peu de repos, savourer quand même parce qu’il n’y a jamais de médaille facile. Un nouveau titre après autant de temps d’absence, je vais le savourer", a assuré Riner.

Ce retour aux championnnats du monde à Doha, que le Français percevait davantage comme une journée d'entraînement sur la route des Jeux olympiques de Paris 2024, s'est finalement transformé en quête vers l'or, pour son onzième titre dans la compétition. Pas encore à son meilleur niveau, Teddy Riner est plus que jamais sur le chemin d'une troisième médaille d'or en individuel aux JO, ce qu'aucun judoka n'est parvenu à faire dans sa catégorie.