VIDEO. "On a survécu !" : quand les vrais "Rasta Rockett" faisaient vibrer les JO d'hiver de 1988

Rares sont les "biopics" devenus plus célèbres que les personnes dont ils s'inspirent. C'est le cas de Rasta Rockett, le film de 1993 qui retrace l'histoire de l'équipe nationale de bobsleigh jamaïcaine, composée de quatre athlètes qui n'avaient jamais pratiqué ce sport six mois avant les Jeux olympiques d'hiver de Calgary (Canada) en 1988. Peu de gens se rappellent que cette incroyable épopée est inspirée d'une histoire vraie, au déroulé tout aussi fou que le scénario du film de Disney. Franceinfo a retrouvé la trace de ces héros, trente ans après qu'ils aient sidéré le monde olympique.

>> RECIT. Trente ans après les JO de Calgary, on a retrouvé les vrais "Rasta Rockett"

"Balance man ! Cadence man !"

Devon Harris, dont personne ne pouvait rater le rire à Calgary, n'a pas perdu son humour. Face caméra, il a répondu tout sourire à notre sollicitation, n'hésitant pas à scander la fameuse devise des bobbers de Rasta Rockett : "Fell the rythm ! Feel the ride ! Get on up ! It's bobsled time ! Cool runnings !" (Traduit en français par "Balance man ! Cadence man ! Trace la glace ! C'est le bob man ! Cool rasta !")

L'homme redevient plus sérieux, mais garde le sourire, quand il se replonge dans les souvenirs de Calgary 1988, même s'il explique, avec regret, qu'il n'a pas gardé beaucoup de souvenirs des JO : "Malheureusement, on n'a pas pris beaucoup de photos. Il me reste une veste qui ne me va plus et je dois encore avoir ma combinaison de course." Mais, malgré un résultat décevant (ils ont terminé derniers de la compétition), Devon retient surtout la "fierté" et "la folie" de leur aventure unique.