RECIT. Trente ans après les JO de Calgary, on a retrouvé les vrais "Rasta Rockett"

Chris Stokes le sait bien : son nom n'aurait jamais dû faire partie de l'histoire. Il doit sa participation aux Jeux olympiques de Calgary à un incroyable concours de circonstances. C'est en spectateur qu'il décide d'aller au Canada, pour encourager son frère Dudley. Mais les regards vont rapidement se tourner vers lui. Caswell Allen, un membre de l'équipe, est blessé. Et forfait. Il faut le remplacer. "On était à cinq jours de la compétition, explique-t-il. Mais je n'avais jamais fait de bobsleigh."

Le gaillard de 87 kg, boule de muscles, n'a pas le temps d'apprendre. Il ne connaît pas beaucoup plus l'engin dans lequel il devra monter. "On venait de le louer à un club canadien de bobsleigh, il l'avait en stock." Et pour ne rien arranger, les médias s'intéressent de plus en plus à leur aventure, qui s'étale en grand dans les journaux. Même les chaînes américaines décident d'envoyer des caméras, maintenant que leurs hockeyeurs ont pris la porte (plus tôt que prévu) du tournoi olympique...

L’équipe jamaïcaine de bobsleigh marche dans le stade olympique de Calgary (Canada), le 13 février 1988. (PETER 'PC' HARRIS)

Il revoit la scène. Le 28 février 1988, ils sont tous les quatre en haut de la piste lorsque le speaker annonce "Jamaica" dans les haut-parleurs de Calgary. C'est l'heure de la troisième manche de l'épreuve. L'arrivée est quelque part plus bas. Mille cinq cents mètres de descente, quatorze virages. Dont le neuvième, terrifiant, à 270 degrés. Mais patatras. Le pilote perd soudainement le contrôle dans une courbe, et le bobsleigh se retourne. "Je ne comprenais pas trop ce qu'il se passait, lâche Chris Stokes. J'ai surtout cherché à me protéger."

L'engin, long de plus de 3 mètres, frotte à toute vitesse les parois de la piste. Puis il est stoppé net. Suit un long silence. "J'ai réalisé qu'on s'était crashés." Les quatre se relèvent et s'en vont terminer le parcours à pied. Chris souffle : "Je n'oublierai jamais le passage de la ligne d'arrivée." Trente ans après, les applaudissements de la foule semblent encore résonner dans sa tête. Les Jamaïcains sont bons derniers. Une nuée de journalistes les attend pourtant et les assaille de questions.

Chris Stokes assure ne pas avoir touché le moindre centime avec les Jeux de Calgary. Mais lui et les autres ont gagné une "sacrée popularité". Il est d'ailleurs aujourd'hui président de la fédération de bobsleigh de Jamaïque (JBF), fonction qu'il cumule avec son job dans la finance. "L'autre fois, j'ai demandé à mes filles et à ma femme de regarder avec moi sur le canapé la Coupe du monde de bob." Il sera aussi devant sa télé pendant les Jeux de Pyeongchang. "Va falloir que je veille tard... Il y a dix heures de décalage horaire."