"Les athlètes s’inquiètent" : l'annulation des Jeux olympiques de Tokyo à cause du coronavirus en question

Aucune décision officielle n'a été prise pour l'instant, mais cette question d'une annulation ou d'un report est dans toutes les têtes.

Et si les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo n'avaient pas lieu cet été comme prévu, du 24 juillet au 9 août 2020 ? Reportés de quelques mois ou de plusieurs années, la question commence à se poser. Haruyuki Takahashi, un membre du comité d'organisation, l'a même sous-entendu.

Alors que la flamme olympique a été allumée – sans spectateurs – jeudi 12 mars sur le site antique grec d'Olympie, le monde du sport français ne préfère pas imaginer cette hypothèse d'annulation des JO. Philippe Bana, le directeur technique national du handball, est actuellement à Tokyo avec les représentants d'une trentaine de fédérations françaises : "Les Japonais ont une espèce de culture de 'on va tenir, on va faire les choses comme il faut, la situation est dure mais on va y arriver'. La vie continue et on avance."

Cela ne fait pas du tout partie de l'actualité aujourd'hui, chaque chose en son temps.Christian Févrierà franceinfo

"On sait s'adapter, c'est le lot des sportifs", affirme de son côté Christian Février, le directeur technique nationale de la fédération handisport, de retour lui aussi de Tokyo. Pour lui, il n'est pas question de reporter les Jeux : "On prépare nos sportifs pour être prêts à la date d'ouverture."

La seule fédération qui verrait le report des JO d'un bon œil, c'est la fédération de surf. "Juillet/août au Japon n'est pas forcément la meilleure période, l'automne pourrait être plus propice", explique Michel Plateau, le directeur technique national. "On parle souvent chez nous des vagues de l'automne, qui sont bien plus intéressantes. On sortirait aussi des grosses chaleurs qui inquiètent toutes les délégations." Malgré tout, les athlètes s'inquiètent pour leur avenir olympique. De nombreuses compétitions internationales qualificatives pour Tokyo sont reportées de plusieurs mois ou tout simplement annulées.